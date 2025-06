"Ella es una buena madre y una buena mujer": Dilbert Aguilar responde a críticas por perdonar supuestas infidelidades

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El cantante de cumbia Dilbert Aguilar y su esposa, Jhazmín Gutarra, reaparecieron en público para romper su silencio luego de los rumores de varias infidelidades que sacudieron su matrimonio.

Gutarra negó las acusaciones que tres hombres hicieron en su contra y aseguró que todo ocurrió antes de su relación con el intérprete de ‘La Tribú’. Por su parte, Aguilar sorprendió al declarar públicamente su perdón hacia su esposa y su decisión de mantener la unidad familiar. “Desde el primer día que salió la noticia, le dije que estoy con ella”, expresó con firmeza.

El cantante también dejó un mensaje claro para quienes han cuestionado su decisión: “Que me digan cachudo, sacolargo, que así te gusta vivir, ¡no lo sé! ¡Qué importa! Yo estoy con mi esposa y estoy bien con mi familia. Triste sí, mortificado, avergonzado también, porque no es bonito que tanta gente salga a hablar”, dijo en el programa Esta Noche.

Dilbert Aguilar acusó a los denunciantes de actuar por interés económico y los calificó de "cobardes". A pesar del escándalo, aseguró que su prioridad sigue siendo su familia, en especial su hija. “Hemos cometido errores, pero acá estamos luchando por un motivo: nuestra niña”, afirmó emocionado.

Finalmente, el artista reconoció públicamente el valor de su esposa y madre de su hija. “La considero una buena mamá, una buena mujer que estuvo en los peores momentos de mi vida”, destacó, dejando en claro que ha optado por el perdón y la reconstrucción de su matrimonio.

¿Qué dijo Dilbert Aguilar sobre supuesta infidelidad de Jhazmín Gutarra?

Frente a la polémica, una reportera del programa Magaly TV: La Firme se comunicó con Dilbert Aguilar, pero el cantante optó por no referirse directamente a las imágenes que comprometen a su esposa. "De mis problemas yo no hablo con nadie. ¿Quién no tiene problemas? ¿Y quién no tiene dificultades en la vida? Eso se arregla entre cuatro paredes", expresó.

Pese a la insistencia de la comunicadora, Aguilar dijo que no volvería a hablar del tema ni de la madre de su hija. "No voy a hablar de Jhazmín, ni de nadie", dijo, y agregó que estaba tranquilo en su hogar.

Ni Dilbert Aguilar ni Jazmín Gutarra habían emitido un comunicado oficial al respecto. Sin embargo, la esposa del cantante publicó horas antes del programa una frase motivadora en su cuenta de Instagram: "Hoy es lunes y quiero iniciar mi semana con esta frase: 'Ningún obstáculo es demasiado grande cuando confiamos en Dios. ¡Buenos días!'", escribió en ese entonces.