"Voy a admitir mis errores": esposa de Dilbert Aguilar rompe su silencio tras revelaciones de supuestas infidelidades

Jazmín Gutarra, esposa del reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar, decidió hablar públicamente tras una semana de escándalo mediático. La también cantante apareció junto a su esposo en el programa Esta Noche de ‘La Chola Chabuca’, donde ofreció su versión sobre los rumores de presuntas infidelidades que han puesto en el centro de atención a su relación.

El nombre de Gutarra se volvió tendencia en redes sociales luego de que tres hombres aseguraran haber mantenido relaciones sentimentales con ella, lo que provocó especulaciones sobre una posible crisis en su matrimonio con Aguilar, líder de la agrupación ‘La Tribú’. Ante la polémica, Gutarra se mantuvo en silencio durante varios días, mientras diversos programas de espectáculos analizaban y difundían detalles sin confirmar.

Durante su participación en el programa, Jhazmín negó tajantemente que las acusaciones se refirieran a hechos ocurridos durante su relación con Dilbert. “Antes de llegar a la vida de Dilbert he tenido parejas anteriores y que hoy salgan y traten de confundir a las personas es muy diferente. Ya paren, yo no me lo he buscado”, declaró con firmeza.

Visiblemente afectada, también expresó el impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida: “Me juzgan sin saber mi vida, no saben lo que hubo. No tengo ni ganas de salir, a mí me derrumba esto. Yo no he matado a nadie, soy humana, estoy acá para admitir mis errores”.

La polémica por una presunta infidelidad sigue sacudiendo el entorno del cantante Dilbert Aguilar, luego de que Jhazmín Gutarra, su actual pareja, fuera señalada por mantener una relación sentimental con más de un hombre.

La acusación viene de José López, conocido en el ambiente musical como Joselo, exvocalista de la orquesta La Tribu, quien declaró en el programa Magaly TV: La Firme que tuvo un amorío con Gutarra mientras trabajaba en la agrupación liderada por Aguilar.





Según Joselo, el vínculo comenzó en febrero de 2019, cuando él trabajaba en La Tribu. "Fue una relación clandestina (...) Me insistía. Me mandaba canciones, audios y fotos porque ella es una mujer que decía: 'estoy mal de esto... No sé si era la forma de zafarse del Chato (...) Nos veíamos casi todas las semanas", expresó el exvocalista.

Otros dos hombres aseguran haber tenido un romance con Gutarra

Aparte del excantante de La Tribu, aparecieron dos hombres más para contar su supuesta relación con Gutarra: uno de ellos es Christian Bozza, un ciudadano peruano residente en España, quien afirmó haber mantenido un vínculo sentimental con Jhazmín.

El hombre dijo a Magaly TV La Firme que el romance inició en abril de 2018, cuando Gutarra ya mantenía una relación con el cantante de Vuela palomita. Según relató, él trabajaba como taxista en Huancayo y la conoció una madrugada tras recogerla de una discoteca. Ambos intercambiaron números y acordaron una primera cita, donde se dieron su primer beso.

Continuando con los reveladores testimonios del caso, el programa mostró a un hombre identificado como Gabriel Atau quien también aseguró que mantuvo una relación sentimental con Jhazmín Gutarra en 2012, justo cuando ella habría comenzado su romance con Dilbert Aguilar.

"Sí, efectivamente, yo fui amante de Jhazmín. Yo sabía que ella estaba con Dilbert, pero ella también estaba conmigo en ese tiempo. Nunca me imaginé que se metería en una relación con él mientras estaba conmigo", aseguró, precisando que la relación se extendió por casi cinco años.

Por si fuera poco, ambos se habían tatuado figuras de Mickey y Minnie Mouse en 2012 como parte de la relación, y que, pese al paso del tiempo, Jhazmín aún lo conserva.