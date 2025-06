"No le guardo rencor": Claudia Portocarrero se sincera sobre esposa de Dilbert Aguilar

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Claudia Portocarrero se sinceró sobre Dilbert Aguilar y la tensa relación con Jhazmin Gutarra, esposa del cantante, quien días atrás expresó su disconformidad por la entrevista que le hizo la 'Ñañita' al líder de la orqueta La Tribu, además de condenar el video donde los dos aparecen bailando en Tik Tok. "Me siento burlada como mujer", señaló Gutarra en diálogo con América Hoy.

Asimismo, en los últimos días, la propia conyugue de Dilbert Aguilar apareció envuelta en un supuesto escándalo de infidelidad luego de que tres hombres aseguraran —en el programa Magaly TV: La Firme— haber tenido una "aventura amorosa" con Gutarra mientras estaba comprometida con el cantante de cumbia.

Lejos de cuestionar lo sucedido, Claudia Portocarrero decidió mantener una postura ajena a la situación de Dilbert Aguilar a quien considera en su círculo de amigos más cercanos. "No tengo ganas de pelear con nadie. Vengo lidiando con mis propias batallas. Mi tiempo es mi energía y mi energía está en mí, en mi hogar, en mi esposo, en mi hija, en mi familia y basta", declaró Portocarrero en el podcast de Christopher Gianotti.

En ese sentido, Claudia resaltó su amistad con Dilbert con quien mantuvo una relación entre el 2001 hasta el 2012. "El círculo de amigos que tengo es extremadamente pequeño. En ese círculo está Dilbert Aguilar, quien es un ser realmente maravilloso", sostuvo.

"Nosotros (con Dilbert) hemos compartido muchas cosas que las personas no saben, y que, a través de sus prejuicios, me han llamado de muchas maneras, de infiel y de muchas cosas. Y yo me he callado porque, desde la responsabilidad, quise protegerlo", agregó.

Claudia Portocarrero resaltó que el cantante Dilbert Aguilar pertenece a su "círculo de amigos". | Fuente: Instagram

Claudia Portocarrero sobre Jhazmin Gutarra: "No tengo nada en su contra"

Claudia Portocarrero recalcó no tener nada en contra de Jhazmin Gutarra a pesar de que esta última afirmara que la presentadora de televisión "le faltó el respeto" por aparecer junto a su esposo.

"Yo no tengo nada en su contra. No me acuerdo (de ella) ni en pelea de perros. Si me acuerdo de ella es porque Dilbert viene. Yo la respeto mucho. No me acuerdo de nadie, ni siquiera de la familia de mi mamá, pero ahora yo estoy enfocada en trabajar", manifestó.

A pesar de rechazar cualquier conflicto, Claudia Portocarrero expresó su sorpresa por la reacción que tuvo Jhazmin Gutarra por los videos grabados junto a Dilbert Aguilar para promocionar su podcast.

"Me sorprendió mucho (su reacción), pero también hay que entender. Todos venimos con traumas, con patrones repetitivos, con carencias, con conflictos y creencias limitantes y venimos trabajando desde el amor, desde el desarrollo personal de nuestro ser. Aprendí a trabajar en lo que hay dentro para poder proyectarme", explicó.

Por último, expresó sus mejores deseos para Gutarra. "Le deseo lo mejor, yo no le guardo rencor a nadie, simplemente quiero estar tranquila. Acá no hay peleas. Si ella, o el mundo entero tiene algo contra mí, tampoco me interesa", concluyó.

Jhazmin Gutarra es la esposa de Dilbert Aguilar y madre de su última hija. | Fuente: Facebook

Excantante de La Tribu reveló romance con Jhazmin Gutarra

Jhazmin Gutarra está en vuelta en una nueva polémica luego de que José López, conocido en el ambiente musical como Joselo, exvocalista de la orquesta La Tribu, afirmara que tuvo un amorío con Gutarra mientras trabajaba en la agrupación liderada por Dilbert Aguilar.

Según Joselo, el vínculo comenzó en febrero de 2019, cuando él trabajaba en La Tribu. "Fue una relación clandestina (…) Me insistía. Me mandaba canciones, audios y fotos porque ella es una mujer que decía: 'estoy mal de esto. No sé si era la forma de zafarse del Chato (…) Nos veíamos casi todas las semanas", expresó el exvocalista en el programa Magaly TV: La Firme.

Joselo señaló que los encuentros se prolongaron hasta el 2021 y que, con el paso del tiempo, Jhazmín Gutarra comenzó a mostrar celos. "Yo le decía no puedo y me decía 'seguro estás con otra'", narró.

El músico también afirmó que Dilbert Aguilar llegó a enterarse del supuesto amorío y lo confrontó por teléfono con amenazas. Me llamó y me amenazó (…) Te ca... co... ¿quién eres tú? y yo le decía: 'Pregúntale a tu mujer' y él me dijo: ¿Qué ch... ha pasado? Imbécil de mier... tarado con..", relató Joselo.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis