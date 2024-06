"Los perros también van al cielo": Duilio Vallebuona se despide de sus mascotas con emotivo video

Después de que unos delincuentes mataran a sus perros para ingresar a robar a su casa, el exchico reality Duilio Vallebuona compartió un sentido mensajes en sus redes sociales donde se despidió de sus mascotas.

Mostrando un video de cómo se divertía con Tanque, uno de sus canes fallecidos, escribió: "Te voy a extrañar un montón y estoy seguro que los perros también van al cielo". Asimismo, agradeció a sus amigos y seguidores por brindarle apoyo en estos momentos difíciles: "Muchas gracias a todos, me llenan de energía para poder seguir adelante. Les agredezco por haberse preocupado por mí".

Duilio Vallebuona se alejó de la televisión hace varios años para terminar sus estudios universitarios, tras lo cual comenzó a dedicarse a la vida rural.

En su programa Agricooltores, da consejos de cómo sacarle provecho a una granja y, por ello, viajó a Tumbes para grabar una nueva edición de su espacio, momento que aprovecharon los delincuentes para irrumpir en su casa en Lima.

Duilio Vallebuona se despide de sus mascotas con sentidos mensajes. | Fuente: @duiliovr

Delincuentes asaltaron la casa de Duilio Vallebuona y mataron a sus dos perros

El 28 de junio, través de sus redes sociales, el ex chico reality y tenista Duilio Vallebuona compartió una lamentable noticia: delincuentes irrumpieron en su casa, mataron a sus dos perros y se robaron sus cuyes. Las pérdidas alcanzarían los 20 mil soles, según estimó.

“Estoy en Tumbes, grabando mi programa, y me han dado una noticia bastante mala. Ayer en la noche, han entrado a mi casa a robar, han matado a mis dos perros. Se han robado a mis cuyes que, en conjunto, están valorizados en 20 mil soles”, denunció Duilio Vallebuona en un video publicado en Instagram.

“En verdad estoy bastante frustrado porque, uno, es un trabajo en el que llevo mucho tiempo realizando con respecto a los cuyes; y teníamos toda la seguridad (cámaras, cerco eléctrico, guardianes armados)”, añade.

El deportista lamentó la muerte de sus mascotas y el robo de sus cuyes, asegurando que lo material se recupera, pero no sus animales:

“La verdad es que me frustra que no pueda haber seguridad en Perú. Creo que tenemos mucho que mejorar. La delincuencia le hace mucho daño al país. Lo material se recupera, pero mis mascotas y mis cuyes no. Si tienen mascotas en casa saben cómo me debo sentir”, manifestó.

