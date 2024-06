Delincuentes asaltaron la casa del ex chico reality Duilio Vallebuona y mataron a sus dos perros

A través de sus redes sociales, el ex chico reality y tenista Duilio Vallebuona compartió una lamentable noticia: delincuentes irrumpieron en su casa, mataron a sus dos perros y se robaron sus cuyes. Las pérdidas alcanzarían los 20 mil soles, según estimó.

“Estoy en Tumbes, grabando mi programa, y me han dado una noticia bastante mala. Ayer en la noche, han entrado a mi casa a robar, han matado a mis dos perros. Se han robado a mis cuyes que, en conjunto, están valorizados en 20 mil soles”, denunció Duilio Vallebuona en un video publicado en Instagram.

“En verdad estoy bastante frustrado porque, uno, es un trabajo en el que llevo mucho tiempo realizando con respecto a los cuyes; y teníamos toda la seguridad (cámaras, cerco eléctrico, guardianes armados)”, añade.

El deportista lamentó la muerte de sus mascotas y el robo de sus cuyes, asegurando que lo material se recupera, pero no sus animales:

“La verdad es que me frustra que no pueda haber seguridad en Perú. Creo que tenemos mucho que mejorar. La delincuencia le hace mucho daño al país. Lo material se recupera, pero mis mascotas y mis cuyes no. Si tienen mascotas en casa saben cómo me debo sentir”, manifestó.

Duilio Vallebuona se alejó de la televisión hace varios años para terminar sus estudios universitarios, tras lo cual comenzó a dedicarse a la vida rural.

En su programa Agricooltores, da consejos de cómo sacarle provecho a una granja: por ello, viajó a Tumbes para grabar una nueva edición de su espacio, momento que aprovecharon los delincuentes para irrumpir en su casa en Lima.

Duilio Vallebuona se mostró afectado por la muerte de sus mascotas a manos de ladrones. | Fuente: @duiliovr

Duilio Vallebuona y su dedicación a la agricultura

En conversación con Infoabe, a inicios de este año, Duilio Vallebuona comentó que su interés por la agricultura se debió a la empresa que tiene su familia. Si bien solo ingresó para conocer más sobre este mundo, terminó por enamorarse y dedicarse de lleno a eso.

“Debido a la granja de cuyes que tengo con mi familia, pude interesarme en el tema agropecuario, lo que es cosechar y sembrar. Tengo muchos amigos que tienen sus granjas”, explicó el ex chico reality.

“Acá en Perú no hay nadie que haya entrado al mundo agro y es algo tan grande y amplio para el país que me parece muy importante que se debería mostrar ante el mundo. No solo la comida es buena en el país, sino toda nuestra tierra. Todo el Perú es una mina de oro”, acotó.

Este programa de Duilio Vallebuona se estrenará primero en las plataformas virtuales: “La verdad estoy super emocionado, el programa tocará serio como el agro, pero de manera ágil y divertida para que todos lo entiendan. Vamos a dar valor a muchas personas para que puedan crecer como empresarios, en el Perú hay mucho tema agropecuario y no está informado. Confío que este proyecto crezca como programa”, señaló.

Podcast recomendado Imaginemos a un emprendedor que con esfuerzo y dedicación abre su pequeño negocio, solo para enfrentarse a constantes amenazas de extorsión y robos, ocasionando cierres de locales, pagos de cupos, limitados horarios de atención, entre otras . Esta es la realidad de muchos peruanos hoy. La inseguridad ciudadana no solo afecta la economía, sino también la vida de miles de personas. Leer más El comentario económico del día | podcast ¿Cuál es el impacto económico de la inseguridad ciudadana?