Daniela Darcourt: "No necesito que hablen de mí, solo que escuchen mi música"

Habló sin rodeos. Daniela Darcourt se pronunció sobre el reciente conflicto mediático con el productor Master Chris, quien estuvo detrás de su éxito Señor Mentira, lo que derivó en el retiro temporal del videoclip de su canal de YouTube; y respondió a quienes aseguran que solo buscaba protagonismo: "No necesito que hablen de mí".

"Creo que, durante mucho tiempo, me he caracterizado por hacer mi trabajo en silencio, por tratar de inspirar a la gente desde el mejor lugar, mostrándoles mi verdadero yo", declaró en una entrevista con Así Somos de RPP. "No soy otra persona dentro ni fuera del escenario. La gente que me conoce sabe perfectamente que soy igual o peor millones de veces".

"No vivo en la farándula"

Sobre la disputa por el videoclip de Señor Mentira, Darcourt aseguró que algunos involucrados en el problema no esperaban que hablara públicamente. "Durante muchos años me he quedado callada, no he querido contar detalles, justamente porque nunca ha estado en mi cabeza el dar pena", explicó.

La polémica por el retiro de la canción en noviembre generó comentarios que insinuaban que la salsera buscaba atención mediática. Su respuesta fue contundente: "No necesito que hablen de mí. Lo único que necesito es que escuchen mi música. Así sea una sola persona, para mí es suficiente".

Además, la cantante marcó distancia de la farándula: "No vivo en la farándula. Soy parte de ella, pero a la vez no soy parte, y creo que todo el mundo lo sabe". También explicó por qué se deja ver en público con su pareja, el bailarín Waldir Felipa, desde que confirmaron su relación en septiembre: "Estoy sentada al lado de mi novio porque compartimos la misma pasión y estamos juntos".

Daniela Darcourt y la polémica por Señor Mentira

"Creo que Señor Mentira fue una canción que me ayudó muchísimo. Es la canción de mi carrera, y lo seguirá siendo así saque 50,000 millones más", afirmó Daniela Darcourt.

Sobre el retiro y posterior restitución de la canción en su canal de YouTube, la artista indicó: "No me merecía que me la quitaran de esa forma ni que me la devolvieran así, y menos que se dijera todo lo que se dijo sobre mí, dejándome como una loca".

Reiteró su postura frente a quienes la criticaron: "Yo puedo ser todo, menos mentirosa. Detesto que me digan mentirosa y a las pruebas me remito. No soy falsa y lo pueden tomar como quieran. No me importa quién venga, así sea el productor más grande o la transnacional más importante, yo defiendo lo mío, defiendo el trabajo de mi equipo y lo que le gusta a la gente".

