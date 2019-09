La pareja oficializó su relación durante la tercera gala de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel, "El artista del año". | Fuente: Instagram

Todos se sorprendieron cuando, durante la tercera gala de la segunda temporada de “El artista del año”, el popular reguetonero Nesty interrumpió su presentación a dúo con la actriz Mayra Goñi para declararle su amor.

“Llevamos en esta historia mucho tiempo, que si estamos o no estamos. Esto no es parodia. Es la primera vez que hago una declaración formal”, dijo el cubano y le propuso a la joven cantante ser su pareja, a lo que ella respondió afirmativamente.

Mayra Goñi y Nesty: “La convivencia no ha afectado para nada la relación" | Fuente: GV Producciones

Es así que durante la quinta gala del programa de Gisela Valcárcel, el intérprete de “Bartender” no ha dudado en revelarle al público que la actriz de “Ven, baila quinceañera” y él ya se encuentran conviviendo y que, al parecer, todo marcha bien entre ellos.

“Estamos bien. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema, todo va fluyendo muy bien, pasamos el día entero juntos y nos apoyamos bastante. Estamos viviendo juntos y la convivencia no ha afectado para nada la relación. Mayra es muy cariñosa y atenta. No me ha cocinado mucho, pero hace su mejor esfuerzo siempre”, confesó el cantante.

Por su parte, la actriz recalcó que ya venía saliendo con el cantante desde hace siete meses, por lo que la convivencia ha resultado sencilla.

“(…) Nos conocemos a la perfección y el amor sigue creciendo. Ya me ha tocado hacerle arroz con atún”, contó Goñi.

Nesty revela que ya convive con su pareja, la actriz Mayra Goñi. | Fuente: Instagram

¿CUÁL ES EL FUTURO DEL CANTANTE CUBANO?

Eso no es todo. Nesty aprovechó la oportunidad para revelar que la conocida productora de televisión, Michelle Alexander, le ha propuesto trabajar en un proyecto, por lo que es posible que su estancia en nuestro país sea más larga.

“Michelle Alexander me acaba de decir que está interesada en trabajar algo conmigo y es algo que no esperaba. Se me están abriendo muchas puertas en Perú y estoy contento, porque los dos (con Mayra) salimos ganando y me quedaré más tiempo”, afirmó.

Por su parte, Goñi contó que no será parte del elenco de la serie peruana “Princesas”: como ya lo ha develado en varias oportunidades, busca concentrarse en su carrera musical.

“He decidido dejar una temporada las novelas para dedicarle tiempo al canto. Quiero abocarme a la música, porque siento que ya es momento para concentrarme en ello. Estoy trabajando en mi nuevo disco y se vienen muchas sorpresas”, refirió.