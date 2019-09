Micheille Soifer rechaza el matrimonio y (por el momento) los hijos. | Fuente: GV Producciones

A pesar de que la han vinculado románticamente con Coto Hernández y Giuseppe Benignini, Michelle Soifer aseguró que se mantiene soltera. Es más, no piensa en el matrimonio ni en futuros hijos.



"Yo no pienso en el matrimonio, no quiero casarme por nada del mundo, esa es una etapa cerrada para mí. Y, por el momento, tampoco quiero tener hijos", dijo la participante de "El artista del año" según un comunicado de GV Producciones.

Sin embargo, una persona sí ha pensado en una posible boda: el modelo venezolano Giuseppe Benignini, con quien Michelle Soifer ha estado saliendo. La exchica 'reality' dijo que el joven quiere llevarla a vivir a Italia porque no cree en las relaciones a larga distancia.

"Le he dicho que no puedo irme a vivir con él, solo iré a visitarlo. Pero ya él pensó en la boda, se quiere casar conmigo en Venecia, pero aún yo no le doy una respuesta", sostuvo la concursante de "El artista del año".

Respecto a las recientes fotos junto a Coto Hernández, que compartió en sus redes, explicó que son parte de una campaña publicitaria y que solo son amigos. "Descarto un vínculo amoroso con él", subrayó.

Michelle Soifer aclaró que solo es amiga de Coto Hernández. | Fuente: Instagram

"RECUERDO CÓMO MOVER LAS CADERAS"

Este 7 de setiembre, Michelle Soifer se presentará en una nueva gala del programa de Gisela Valcárcel. La cantante subirá al escenario, acompañada por Jonathan Rojas y Ángelo Fukuy, para interpretar temas de cumbia lo que la tiene animada.

"Inicié en la cumbia hace muchos años y aún recuerdo muy bien cómo mover las caderas. Es un género que manejo, pero se necesita tener mucha energía para poder bailar, cantar y mostrar lo mejor en el escenario. Así que estoy ensayando fuerte", indicó la participante de "El artista del año".

Hace unos días, Michelle Soifer explicó que su repentino aumento de peso (subió 20 kilos) se debe a un método conceptivo que habría influido en su metabolismo. “Sí me sentía mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’, pero una vez más me rescaté y dije: '¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buenaza, me veo rica'”, acotó y agregó que sabe que debe bajar de peso por su salud, pero no para “verse sexy”.