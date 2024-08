"No quieres aprender, así que no te voy a enseñar": Giacomo Bocchio decepcionado de Leslie Shaw en 'El Gran Chef Famosos'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un momento de tensión se vivió en El Gran Chef Famosos. Esta vez, los participantes tuvieron que presentar una serie de aderezos base para salvarse de la eliminación, pero esta preparación fue algo complicado para ellos, por lo que el jurado se mostró decepcionado del desempeño de cada uno.

Después de la hora de tiempo que les dieron, ninguno lo logró. Cuando Nelly Rossinelli, Giacomo Bocchio y Javier Masías pasaron por las estaciones, solo movieron la cabeza de derecha a izquierda. No obstante, se detuvieron en el lugar de Leslie Shaw.

"Tienes que conectarte con la cocina, tienes que pensar que te trajo acá, si solamente es cantar tus canciones para promocionarla o realmente hay un interés genuino tuyo de salir de acá con algo de aprendizaje. Si es que de verdad hay este interés, esto no puede suceder", mencionó Giacomo Bocchio. De la misma manera, el chef, quien ya había sido paciente con la cantante, aseguró que no le dará más consejos.

"Leslie, con mucho respeto, te voy a decir que no veo ninguna gana tuya por querer aprender, así que yo no voy a insistir en quererte enseñar tampoco. Esto está fatal", sentenció Giacomo Bocchio.

Giacomo Bocchio ya había notado el bajo desempeño de Leslie Shaw

Uno de los jurados más exigentes de El Gran Chef Famosos es Giacomo Bocchio. El maestro cocinero se ha caracterizado no solo por brindar consejos culinarios, también por ayudar a los participantes que se toman en serio la cocina. Sin embargo, en una reciente edición del reality, notó una actitud relajada en Leslie Shaw.

Mientras preparaban pan con sangrecita, el primer plato, la mayoría de los concursantes no tenía idea de cómo hacerlo, por ello, Bocchio se acercó a cada uno para darle indicaciones. Cuando fue al lugar de la intérprete de Faldita notó que había mucho desorden en su estación, así que le llamó la atención.

"Qué desorden y suciedad", dijo el chef, a lo que Leslie Shaw respondió: "Sí, pero la vida es así, un desorden". Giacomo Bocchio no lo tomó en broma ya que El Gran Chef Famosos es un concurso: "No (la vida no es un desorden), no es así. Bueno, durarás poco", sentenció.

En efecto, uno de los peores fue el de la cantante, quien esta noche está en peligro de ser eliminada.

