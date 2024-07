Giacomo Bocchio tras ver el bajo desempeño de Leslie Shaw en 'El Gran Chef Famosos': "Durarás poco"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Uno de los jurados más exigentes de El Gran Chef Famosos es Giacomo Bocchio. El maestro cocinero se ha caracterizado no solo por brindar consejos culinarios, también por ayudar a los participantes que se toman en serio la cocina. Sin embargo, en la reciente edición del reality, notó una actitud relajada en Leslie Shaw.

Mientras preparaban pan con sangrecita, el primer plato, la mayoría de los concursantes no tenía idea de cómo hacerlo, por ello, Bocchio se acercó a cada uno para darle indicaciones. Cuando fue al lugar de la intérprete de Faldita notó que había mucho desorden en su estación así que le llamó la atención.

"Qué desorden y suciedad", dijo el chef, a lo que Leslie Shaw respondió: "Sí, pero la vida es así, un desorden". Giacomo Bocchio no lo tomó en broma ya que El Gran Chef Famosos es un concurso: "No (la vida no es un desorden), no es así. Bueno, durarás poco", sentenció.

En efecto, uno de los peores fue el de la cantante, quien esta noche está en peligro de ser eliminada. A ella le acompaña Israel Dreyfus, Phillip Chu Joy y Matilde León.

Nelly Rossinelli también le llamó la atención a Leslie Shaw

Para el segundo plato, Leslie Shaw y sus compañeros tenían que presentar locro con zapallo. Tras no seguir las recomendaciones, no lograron convencer al jurado. Antes de finalizar la edición de El Gran Chef Famosos, los jueces dijeron los pros y contras de cada uno y cuando Nelly Rossinelli se dirigió a la intéprete, le dijo lo siguiente:

"El arroz crudo sin sal, el locro sin sal, el pescado seco. En el locro encontramos pedazos de cáscara en la papa, sucios con tierra, qué más te puedo decir, Leslie", comentó. Tras ello, aseguró que Shaw puede dar más en la competencia siempre y cuando ponga de su parte: "Nosotros tenemos las ganas y toda la voluntad de guiarte en este aprendizaje solo si tú quieres. Estamos aquí para ayudarte".

Leslie Shaw debutó en la cumbia junto a Armonía 10

A fines de junio, Armonía 10 presentó su nuevo tema musical titulado Pendejerete que cuenta con la colaboración de la artista nacional Leslie Shaw.

Se trata de una "potente cumbia" que ha sido escrita por el reconocido compositor Carlos Rincón. El lanzamiento se hizo en todas las plataformas digitales y está acompañado de un videoclip que ya está disponible en el canal de YouTube de la orquesta.

"La canción es muy divertida y narra una historia muy jocosa. Nunca me imaginé que algún día iba a compartir escenario con una orquesta tan importante", señaló en un comunicado, agregando que sus temas favoritos son Serpiente y Dios mío, haz que me enamore.

Además de poner su voz en el tema, Leslie Shaw estuvo a cargo del concepto creativo del video, lo que significó su debut como directora audiovisual. Todo un nuevo reto como artista.

