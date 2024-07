Matilde León, de 'El Gran Chef Famosos', revela que padece de déficit de atención: "Me cuesta mucho hacer las cosas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El viernes 26 de julio fue el día de eliminación de El Gran Chef Famosos: la academia. Entre los participantes que lucharon por quedarse en la competencia estaba Leslie Shaw, Israel Dreyfus, Phillip Chu Joy y Matilde León. Sin embargo, tras preparar el plato para 'La última cena', la recordada actriz de Papá en apuros se quebró al confesar que padece de déficit de atención.

Cuando estaba conversando con José Peláez sobre su paso por el reality, la artista mencionó que eso le impide terminar la preparación ya que se distrae con facilidad y se le olvidan algunas cosas.

"Es la primera vez que presento un plato completo. Me pongo así porque a mí me ha costado mucho hacer muchas cosas. Yo tengo déficit de atención y los que lo tenemos sabemos que no somos como los otros niños que captamos rápido. Si se han dado cuenta, en la competencia no he podido terminar todos los platos y terminar éste y que no se vea horrible ya es mucho", comentó entre lágrimas Matilde León.

Tras su confesión, Giacomo Bocchio le brindó palabras de aliento asegurando que el déficit de atención no le puede impedir lograr sus objetivos: "Yo quiero resaltar el hecho que has trabajado con puntos en la mano. Lo rescato, has mantenido control sobre el dolor. No te enfoques en tus debilidades porque todos los tenemos", sostuvo. Luego de probar los platillos, el jurado de El Gran Chef Famosos: la academia eliminó a Israel Dreyfus por lo que Leslie Shaw, Phillip Chu Joy y León continúan en competencia.

Israel Dreyfus fue eliminado de la competencia. Matilde León aún continúa en 'El Gran Chef Famosos'.Fuente: @GranChefFamosos

Matilde León fue Luna Seminario en Papá en apuros

Luna Seminario fue uno de los personajes más queridos de Papá en apuros. Este papel fue interpretado por Matilde León y, para ponerse en la piel de la hija del comandante, tuvo que pasar por un riguroso casting en el cual, según la actriz, no lo hizo muy bien.

"Yo sentí que lo hice muy mal. Realmente estuve ensayando toda esa semana, a mí me había dado COVID y me quedé en mi cuarto repasando, repasando y repasando. Y la propuesta de personaje que yo había planteado no era realmente como el personaje (que la producción quería)", recordó.

En esa línea, Matilde León le propuso a la producción de Papá en apuros que, tras leer bien el guion, se dio cuenta que Luna Seminario no era viva ni perspicaz, sino todo lo contrario, así que la interpretó como una joven inocente y romántica. "Yo pude leer mucho más la historia y realmente comprender a mayor profundidad el personaje de Luna. A través de los textos me di cuenta cómo Luna se ve a sí misma y cómo la veía el resto", dijo a Latina.

¿De qué trata la nueva temporada de El Gran Chef Famosos?

Con la octava temporada de El Gran Chef Famosos que llegó a su fin, los productores se resisten a que el reality tenga un receso en la pantalla chica. Por ello, anunciaron el inicio de una nueva temporada: El Gran Chef Famosos: La academia. De acuerdo con el tráiler, la propuesta promete "elevar la competencia culinaria a un nuevo nivel".

La noticia fue anunciada por José Peláez en un video promocional que se emitió en las plataformas digitales de Latina. En el video también se confirma la continuidad de los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio. Además, la nueva temporada del programa incluye elementos educativos como exámenes, tareas y recreos.

