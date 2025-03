Javier Masías regresa a 'El gran chef famosos' y Luciano Mazzetti tomará el lugar de Giacomo Bocchio en el reality

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gran chef famosos hizo un importante cambio tras la sorpresiva salida de Giacomo Bocchio, quien, tras once temporadas, anunció que no formará parte de la nueva edición titulada El gran chef famosos extremo.

Desde que se dio a conocer la noticia, las especulaciones sobre su reemplazo no tardaron en aparecer en redes sociales. Entre los nombres que sonaron estuvieron Khabir Tello, quien fue invitado en varias ocasiones al programa, Ignacio Barrios, reconocido por su participación en diversos espacios gastronómicos, y Stephanie Pellny, mejor conocida en redes como La Gastronauta.

¿Quién reemplazará a Giacomo Bocchio en El gran chef famosos?

Finalmente, durante la conferencia de prensa de la nueva temporada programa, se confirmó que el reemplazo de Giacomo Bocchio será el cocinero Luciano Mazzetti, quien ya participó como jurado en la edición anterior El Gran Chef Pequeñitos, y ahora asume este nuevo reto en la versión extrema del reality.

Además, se confirmó la continuidad de la influencer Nelly Rossinelli, quien seguirá en su rol como jurado.

"Estoy extremadamente feliz. Es un orgullo formar parte de este programa que ha traído tanta alegría al público. Trabajar en televisión no es algo nuevo para mí, pero hacerlo en señal abierta sí, es un reto que afrontaré con mucho entusiasmo. Esta temporada será realmente extrema", declaró Mazzetti tras ser presentado oficialmente.

El regreso de Javier Masías

Otra sorpresa para los seguidores del programa es el regreso de Javier Masías al jurado. Tras haberse tomado una pausa en la televisión, el crítico gastronómico decidió volver a El gran chef famosos para esta nueva temporada. Con su característico estilo y su humor irreverente, Masías se mostró emocionado por su regreso.

"Muy contento de estar acá. Sigo extrañando a Nelly Rossinelli y ahora le voy a dar un abrazo. Esto muy contento de haber vuelto y trabajar con este señor (Luciano Mazzetti) que tiene bonita cara, pero ya veremos qué tal nos llevamos; espero que nos llevemos bien todos y nos divirtamos mucho. Es un gusto estar de vuelta, sobre todo por el cariño del público", indicó.

¿Por qué Giacomo Bocchio ya no está en El gran chef famosos?

Giacomo Bocchio ya no seguirá en El gran chef famosos. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el cocinero peruano confirmó su salida del popular reality de cocina donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

"Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor", dijo Bocchio, precisando que ahora se enfocará en sus proyectos personales.

Asimismo, agradeció a El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos", sostuvo.

En ese sentido, añadió: "Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso".

