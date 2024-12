"En enero nos casamos": Giacomo Bocchio ya tiene fecha para su boda con Brenda Dávila

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Giacomo Bocchio, el reconocido chef y jurado de un popular programa de cocina El Gran Chef Famosos, ha compartido emocionantes noticias sobre su vida personal. Como se recuerda, el 3 de diciembre de 2023, le pidió matrimonio a su pareja Brenda Dávila y, desde ese momento, sus seguidores han estado al tanto de cuándo se darán el 'Sí, acepto' en el altar.

En la segunda parte de su libro Eleva tu juego culinario, hace mención a su novia en la dedicatoria y sale una foto juntos, por lo que el chef considera que es parte importante en su vida y su carrera: "Nos conocimos en una cocina y lo primero que me impresionó de ella fue su pasión. Una pasión por la gastronomía, antes de conocerla de manera personal y de ver sus valores", mencionó.

En la entrevista, Giacomo Bocchio se animó a confirmar que ya tiene todo listo para su boda con Brenda Dávila, pero no reveló el día ya que solo será familiar:

"Nos hemos unido buscando la voluntad del Señor y justo en enero nos vamos a casar, ya está la fecha, ya está confirmada. No voy a decir fecha para no generar problemas y tener un poco de tranquilidad y paz, pero sí les digo que en enero nos casamos", dijo para La República.

Giacomo Bocchio y Brenda Dávila se comprometieron

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cocinera venezolana compartió un emotivo video donde aparece sorprendida por la llegada del juez de El Gran Chef Famosos quien le dio un ramo de girasoles para luego entregarle un anillo de compromiso ante la mirada de sus amigos y familiares, quienes aplaudieron el gesto de Bocchio.

“Sí, hasta la eternidad. Eres tú. Tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros”, escribió Brenda Dávila.

¿Quién es Brenda Dávila, la novia de Giacomo Bocchio?

Brenda Dávila es una cocinera venezolana que vino al Perú hace 10 años para estudiar gastronomía, profesión que ejerce con éxito desde sus estudios en la academia Le Cordon Bleu donde conoció a Giacomo Bocchio, quien era su profesor en la cocina.

A los 14 años, inició su carrera con cursos de cocina en Venezuela y, recientemente, se especializó en vinos y bebidas espirituosas. Del mismo modo, es cofundadora de la pastelería Mi Punto Fijo.

“Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, señaló el chef a Latina.

