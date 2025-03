'El Gran Chef Famosos: extremo' confirma a sus primeros seis participantes para la nueva temporada

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El gran chef famosos regresará para una nueva temporada con nuevos participantes que buscarán llevarse la ansiada olla dorada.

Por medio de sus redes sociales, el popular reality de cocina reveló la identidad de los seis primeros integrantes del programa denominado El gran chef famosos: extremo que llegará a todos los hogares este martes 11 de marzo a partir de las 7.45 p. m. en Latina.

Entre los participantes se encuentran: el comediante Mateo Garrido Lecca, la exmodelo Olenka Zimmerman, y el exfutbolista Reimond Manco. La terna es cerrada por la exmodelo Claudia Portocarrero, el actor Miguel Arce y la conductora Tula Rodríguez.

Cabe mencionar que esta décimo segunda temporada de El gran chef famosos contará con su conductor original José Peláez, quien regresará al reality luego de algunos meses de ausencia para dedicarse a su hijo recién nacido y a su esposa Alejandra de la Flor.

En esta nueva edición, El gran chef famosos tendrá “nuevas recetas, grandes sorpresa y nuevos concursantes” que deberán esforzarse para convencer a los jueces de que son los próximos a llevarse la olla dorada mostrando sus dotes para la cocina.

José Peláez regresará para la nueva temporada de El gran chef famosos. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Jota Benz ganó la undécima temporada de El gran chef famosos

Jota Benz fue el último en llevarse la olla dorada en la versión 'Súper revancha' de El gran chef famosos. El locutor y exchico reality pudo consagrarse en la gran final ante su competidor Ricky Trevitazzo.

Luego de los retos culinarios impuestos por el jurado conformado por Giacomo Bocchio, Javier Masías y Nelly Rossinelli, Jota Benz pudo escuchar su nombre de parte del conductor José Peláez provocando una efusiva celebración con sus compañeros.

"Me he quedado sin voz. Este logro significa disciplina, constancia, perseverancia. Y quiero agradecer a Giacomo, quien me ayudó en todo momento”, expresó el músico, quien estaba acompañado por su pareja y madre de su hijo, Angie Arizaga.

En dicha temporada, también participaron: Canchita Centeno, Diana Sánchez, Emilram Cossío, Leslie Stewart, Lita Pezo, Luigui Carbajal, Belén Estévez, Rocky Belmonte, Joaquín Escobar y Zelma Gálvez.

Giacomo Bocchio anunció su salida del El gran chef famosos tras once temporadas. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Giacomo Bocchio anuncia que ya no seguirá en El Gran Chef Famosos

Giacomo Bocchio ya no seguirá en El gran chef famosos. Por medio de su Instagram, el cocinero peruano confirmó que no continuará en el popular reality de cocina luego de once temporadas donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

“Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor”, dijo el chef nacional este miércoles precisando que ahora se enfocará en sus proyectos personales.

Asimismo, Giacomo Bocchio agradeció El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos”, agregó.

