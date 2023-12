Giacomo Bocchio sobre su boda: "No será ostentoso e irá solo gente que nos quiere"

A inicios de diciembre, Giacomo Bocchio sorprendió a sus seguidores al pedirle la mano a la chef Brenda Dávila frente a sus familiares y amigos más cercanos. Sin embargo, sus seguidores no paran de preguntarle cuándo será la boda. Tras ello, el jurado de El Gran Chef Famosos despejó las dudas.

"Grabamos de lunes a viernes, y hay un día que grabamos doble para poder tener un poquito de días libres para Navidad. No somos gente que busca ostentar nada, estamos haciendo esto como un compromiso público, pero lo vamos a hacer con la gente más cercana a nosotros, con la gente que sabemos que nos quiere", comentó.

Brenda Dávila vive hace más de diez años en Perú, es especialista en vinos y bebidas espirituosas; y es graduada de sommelier. Además, acompaña a Giacomo Bocchio en las grabaciones de El Gran Chef Famosos y lo apoya como productora de sus videos de YouTube.

“Brenda es la productora de casi todo lo que está alrededor mío. Ahorita estamos viendo la creación de un recetario, ella lo desarrolla, yo lo reviso y luego lo entregamos. Ella se encarga de organizar y armar todas las clases que doy en mi canal de Youtube. Incluso a veces me dice: ‘¿Qué te parece si cocinas esto?’. Y yo feliz cuando me dicen qué quieren que cocine”, resaltó el chef tacneño a Infobae.

Giacomo Bocchio y Brenda Dávila se comprometieron

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cocinera venezolana compartió un emotivo video donde aparece sorprendida por la llegada del juez de El Gran Chef Famosos quien le dio un ramo de girasoles para luego entregarle un anillo de compromiso ante la mirada de sus amigos y familiares, quienes aplaudieron el gesto de Bocchio.

“Sí, hasta la eternidad. Eres tú. Tú has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros”, escribió Brenda Dávila.

¿Quién es Brenda Dávila, la novia de Giacomo Bocchio?

Brenda Dávila es una cocinera venezolana que vino al Perú hace 10 años para estudiar gastronomía, profesión que ejerce con éxito desde sus estudios en la academia Le Cordon Bleu donde conoció a Giacomo Bocchio, quien era su profesor en la cocina.

A los 14 años, inició su carrera con cursos de cocina en Venezuela y, recientemente, se especializó en vinos y bebidas espirituosas. Del mismo modo, es cofundadora de la pastelería Mi Punto Fijo.

“Ella era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, señaló el chef a Latina.