'El Gran Chef Famosos': Natalia Salas, Mauricio Mesones y Jesús Neyra regresan a la competencia

Jesús Neyra, Jimmy Santy, Junior Silva, Antonio Pavón, Mauricio Mesones y Natalia Salas fueron los participantes eliminados de la segunda temporada de El Gran Chef Famosos. Tras unos días de competencia, este lunes 24 de julio fue el último día de repechaje donde solo tres regresaron al reality de cocina.

Después de preparar cebiche (el primer plato) los primeros salvados fueron Natalia Salas y Mauricio Mesones. Ambos obtuvieron los puntajes más altos así que automáticamente continúan en el ruedo. Luego, llegó el momento del segundo plato: arroz con pollo y papa a la huancaína.

Si bien todos quedaron sorprendidos por la decisión de Jimmy Santi de retirarse de la competencia, el jurado de El Gran Chef Famosos tuvo que continuar con el show. Por eso, el tercer participante en volver es Jesús Neyra: "¡No lo puedo creer!".

"Gracias a todos, ha sido una experiencia increíble, inolvidable, han despertado en mí una pasión por la cocina. Espero llegar a casa para cocinarle a mi familia. Espero que también les haya causado una buena sensación. Llegué hasta aquí, estoy feliz y orgulloso. Siempre los llevaré en mi corazón", se despidió Antonio Pavón quien fue eliminado junto a Junior Silva.

Natalia Salas y Mauricio Mesones fueron los primeros en regresar a la competencia de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: @elgrancheffamosos.tv

¿Por qué Jimmy Santi abandonó El Gran Chef Famosos?

El último día de repechaje de El Gran Chef Famosos estuvo llena de sorpresas. Después de que cocinó el primer plato que era cebiche y el segundo, arroz con pollo y papa a la huancaína, el cantante Jimmy Santi decidió abandonar la competencia.

Luego de que pasaran al comedor para que los jurados probaran su platillo, el intérprete dijo que no probaría su preparación porque "ya no doy más". "Pase lo que pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego que me está haciendo daño. Tengo 76 años y ya no doy más, he tratado de cumplir, pero ya no doy más", se le escuchó decir mientras todos lo miraban con sorpresa.

El conductor José Peláez reveló estar triste por esta decisión de Jimmy Santi, pero la respeta: "Ha sido un honor para todos nosotros, te lo digo sinceramente, trabajar contigo. Te entendemos". Por otro lado, el juez Javier Masías, también se puso en el lugar del artista peruano quien quedó descalificado.