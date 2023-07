Jimmy Santi abandona 'El Gran Chef Famosos': "Este hermoso juego me está haciendo daño"

El último día de repechaje de El Gran Chef Famosos estuvo llena de sorpresas. Después de que cocinó el primer plato que era cebiche y el segundo, arroz con pollo y papa a la huancaína, el cantante Jimmy Santi decidió abandonar la competencia.

Luego de que pasaran al comedor para que los jurados probaran su platillo, el intérprete dijo que no probaría su preparación porque "ya no doy más". "Pase lo que pase, yo me retiro. Me retiro de este hermoso juego que me está haciendo daño. Tengo 76 años y ya no doy más, he tratado de cumplir, pero ya no doy más", se le escuchó decir mientras todos lo miraban con sorpresa.

El conductor José Peláez reveló estar triste por esta decisión de Jimmy Santi, pero la respeta: "Ha sido un honor para todos nosotros, te lo digo sinceramente, trabajar contigo. Te entendemos". Por otro lado, el juez Javier Masías, también se puso en el lugar del artista peruano quien quedó descalificado.

Jimmy Santi revela por qué decidió abandonar la competencia de 'El Gran Chef Famosos'.

¿Cuál es el verdadero? vs. El Gran Chef Famosos: ¿quién lideró el rating el último fin de semana?

El sábado 15 de julio, los programas favoritos por el público lucharon para convertirse en el más visto por las familias peruanas. Sin embargo, solo uno logró el primer lugar en el rating y no se trata de ningún programa cómico ni reality de cocina.

El programa que superó a los demás fue el estreno de ¿Cuál es el verdadero?, nuevo espacio conducido por Adolfo Aguilar, con 9.6 puntos en el ranking, y que tuvo en el set a Verónica Linares, Sheyla Rojas y Johanna San Miguel. A él le sigue El reventonazo de la Chola (8.5) donde la cantante Azucena Calvay anunció su embarazo, Karol Sevilla se quebró por su recibimiento en Perú y el homenaje de los hijos de Walter Lozada a su padre.

Por otro lado, El Gran Chef Famosos, uno de los programas favoritos de la tv peruana, obtuvo 7.9 puntos de rating y quedó en cuarto puesto. En el programa, Mónica Torres y Natalia Salas quedaron en sentencia mientras que Ale Fuller fue salvada por el jurado y pasa a la siguiente ronda. Finalmente, JB en ATV hizo una imitación del reality de cocina.