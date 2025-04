Renato Rossini estará en 'El valor de la verdad' para hablar de su estadía en la cárcel y sus excesos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renato Rossini será el nuevo invitado en El valor de la verdad este domingo 20 de abril. El programa dio a conocer, por medio de sus redes sociales, que el modelo y actor peruano estará en el sillón rojo junto con el periodista Beto Ortiz para responder diversas preguntas sobre su vida.

En el adelanto, se puede ver a Renato Rossini entrar al set de El valor de la verdad para contar su mala experiencia en la cárcel, así como los excesos cometidos por la fama que tuvo cuando era joven.

"Salimos con siete mujeres", mencionó el también actor. Acto seguido, Beto Ortiz le pregunta a Rossini cómo compararía dicha situación. "Es como estar en medio de una barra brava y todo el mundo se te tira encima", recalcó.

De acuerdo con la promoción de El valor de la verdad, el exmodelo de 54 años contará sobre "sus gustos por las mujeres y los excesos de la noche que lo llevaron a la bancarrota y a pisar la temible cárcel".

"A veces uno no sabe lo de nadie, pero es feo tener hambre", expresó acongojado Rossini, quien lucía un terno y corbata azul marino.

Renato Rossini Valenzuela es un popular modelo y actor peruano de televisión. | Fuente: @elgrancheffamosos.tv

Renato Rossini dará detalles de su paso por la cárcel

Renato Rossini también contará cómo fue su experiencia en la cárcel y sus sensaciones al escuchar que iba a ser trasladado a una carceleta pública, algo chocante para él.

"Me dijeron: 'Bueno, ahora lo vamos a trasladar a la prisión estatal'. Yo me puse pálido. Me pusieron mi mameluco, luego me hicieron fotos de costado y de frente", acotó.

En ese sentido, mencionó que dentro de prisión le dieron "una mala noticia". "Yo dije: ¡¿qué?!", expresó.

Finalmente, se supo que el exparticipante de El gran show y El gran chef famosos revelará un oscuro y temible secreto. "Hay que vivir cada segundo, cada minuto como si fuera el último", concluyó.

Renato Rossini revelará "un oscuro y temible secreto" en El valor de la verdad. | Fuente: Instagram (elvalordelaverdadoficial)

¿Quién es Renato Rossini?

Renato Aldo Rossini Valenzuela es un actor y exmodelo peruano. Inició su carrera en la década de los 90 en las producciones El ángel vengador: Calígula, Malicia, Obsesión y La noche.

En 1997, Rossini apareció en la telenovela Torbellino para luego tener un papel antagónico en Soledad junto a: Coraima Torres, Lupita Ferrer, María Cristina Lozada, Javier Echevarría, Sergio Galliani, entre otros.

Luego de su estadía en Mami, el actor regresó al Perú para protagonizar la telenovela Un amor indomable al lado de Rossana Fernández-Maldonado. También estuvo en: Los exitosos Gomes, Lalola y Relaciones peligrosas.

El 2015, el actor volvió al ojo público al protagonizar Al filo de la ley, una película policiaca peruana al lado de Julián Legaspi, Fernando Vásquez, Carlos Montalvo, Reynaldo Arenas, Rómulo Assereto y Rubén Martorell.

Renato Rossini volvió a aparecer en televisión el 2023 en el reality de cocina El gran chef famosos junto a su hijo Renato Rossini Jr. El año pasado estuvo en la telenovela Súper Ada, de América Televisión.

