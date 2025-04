Beto Ortiz, Fernando Díaz y más periodistas despiden a Álamo Pérez-Luna: "No hubo ni habrá otro con su talento"

Beto Ortiz, Juliana Oxenford, Fernando Díaz y otros periodistas dedicaron emotivos mensajes a la memoria de Álamo Pérez-Luna, quien falleció tras atravesar problemas de salud.

La mañana del jueves 17 de abril se confirmó el fallecimiento de Álamo Pérez-Luna, el recordado conductor de Fuego cruzado y Vidas extremas, a los 61 años. Aunque no se ha revelado la causa exacta de su muerte, se sabía que el periodista atravesaba un delicado estado de salud. En mayo de 2024, él mismo había revelado que fue diagnosticado con cáncer de riñón.

Su hijo, Sergio Pérez-Luna, expresó el dolor por la pérdida: "Con amor, cariño y respeto honramos la vida de Álamo, que en paz descanse, que su recuerdo perdure en nuestra memoria y que Dios lo reciba en su santa gloria", escribió en una historia de Instagram. Le siguieron colegas, compañeros y amigos de Pérez-Luna con homenajes a través de las redes sociales.

Beto Ortiz: "El eterno número uno"

Tras la partida de Álamo Pérez-Luna, uno de los primeros en pronunciarse con sentidas palabras fue Beto Ortiz, conductor de El valor de la verdad, quien lo describió como "el eterno número uno". Ortiz compartió una publicación en redes sociales con algunas imágenes al lado de Pérez-Luna a lo largo de su paso por la televisión.

"Cuando alguien que hace lo mismo que tú, lo hace mejor, puede despertarte todos los sentimientos posibles a la vez: lo admiras, lo detestas, lo imitas, lo criticas, lo amas, compites con él, trabajas con él, lo combates, lo defiendes, pero básicamente preferirías que desaparezca de la faz de la tierra. Ese maldito eras tú, Álamo Ernesto Pérez Luna Canales", escribió.

¿Quién es ese maldito que cuenta mejor las historias, que tiene la mejor voz, que siempre consigue la mejor pepa, que hace el mejor rating?



¿Quién es ese maldito que se atreve a ser mejor reportero que yo?



Álamo Pérez Luna.



Ese bendito eres tú. pic.twitter.com/BP084QNLKU — Beto Ortiz (@PolloFarsantePe) April 17, 2025

Fernando Díaz: "No habrá otro reportero con su talento"

"Hasta pronto, viejito", escribió Fernando Díaz, conductor de Arriba mi gente y locutor en Radio Felicidad. "Cuando estaba en el colegio, él ya estaba contando grandes historias en televisión, destapes como el caso Lunarejo o Vaticano, reportajes que más parecían documentales; con esa voz inconfundible que se quedó grabada en la mente de toda una generación de pulpines reporteros que queríamos escribir como él, estructurar como él, locutar como él", agregó.

Díaz también contó que visitó a Pérez-Luna en el hospital poco antes de su partida: "Sabía que era una visita con sabor a despedida… 'He vivido intensamente', me dijo. Y sí. Álamo vivió, se equivocó como todos, se cayó como todos y se levantó muchas veces. Habrá gente que le tirará piedras, seguramente, pero no hubo ni habrá otro reportero con su talento, su olfato y su oficio".

Gran reportero, gran contador de historias, padre afectuoso , rockero inconcluso... descansa en paz @alamoperezluna — Nicolas Lucar (@NicolasLucar) April 17, 2025

Juliana Oxenford y más despedidas

Juliana Oxenford, conductora de Bunker, recordó la época en que trabajó al lado de Álamo Pérez-Luna. "Discutimos más de una vez por asuntos netamente periodísticos. Siempre respetó mi libertad como reportera. Siempre admiré la pluma con la que era capaz de estructurar historias y seducir al televidente. Descansa en paz", escribió en sus redes.

Otros periodistas también expresaron su tristeza por la partida de Pérez-Luna. Eddie Fleischman lamentó su "prematura partida"; Nicolás Lúcar lo recordó como un "gran reportero, gran contador de historias, padre afectuoso, rockero inconcluso"; y Jaime Chincha compartió la noticia en sus redes sociales junto a un emoticon de dos manos juntas rezando.

Más de tres décadas en prensa, televisión y radio

Álamo Pérez-Luna transitó por la prensa escrita y televisiva desde la década de 1980. Fue un referente por su estilo incisivo, aunque también estuvo envuelto en diversas controversias. Además, incursionó en la música con el grupo Feiser, recordado por temas como Esta es la noche y Dame una salida, etapa que lo llevó incluso a compartir escenario con Soda Stereo en 1987.

Su experiencia musical le permitió más tarde incursionar en la radio, donde condujo Top 10 de Radio Felicidad, un programa de gran sintonía que repasaba los clásicos de la música en español. Allí, contaba las historias detrás de canciones e intérpretes como José José, Raphael y Luis Miguel, entre otros íconos del repertorio hispanoamericano.

