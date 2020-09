Emilia Drago habló de la maternidad. | Fuente: Instagram

La actriz de cine y televisión, Emilia Drago, compartió con sus más de 1,6 millones de seguidores de Instagram una de las características que le heredó a su primera hija.

Como se sabe, Emilia Drago y Diego Lombardi tienen dos hijas, fruto de su matrimonio: Luna, de casi 3 años, y Lara, de apenas meses de nacida.

En ese sentido, la protagonista de la película "Asu Mare" reveló que, aunque no lo crean, los rulos en el cabello de su hija son gracias a su genética y mostró una foto que lo comprueba.

"Cuando me preguntan de quién saco Luna los rulos. Los envidiosos dirán que me los hicieron para esa foto, que dicho sea de paso no tengo idea de cuando ni quién la tomo", anotó la intérprete.

La también modelo además añadió que ese sería un "efecto de la maternidad", por lo que esa característica en su cabello recién apareció cuando se convirtió en madre.

CLAVES DE UNA BUENA RELACIÓN

Los actores Emilia Drago y Diego Lombardi parecen haber encontrado el secreto de la felicidad conyugal. En noviembre cumplirán seis años de casados y se les ve más unidos que nunca.

La artista de "Asu mare" compartió cuáles son las claves de su buena relación: ser compañeros, tener buena comunicación, reírse y darse su espacio son algunas de ellas.

"Tenemos una relación sana [...] Creemos bastante en nuestra familia, es nuestro motor en la relación [...] En los momentos difíciles, hablamos, vemos la forma de salir de los problemas. Jamás nos faltamos el respeto", indicó Emilia Drago al diario Trome.





