“No lo sé, no me importa”: Érika Villalobos reacciona al pasado amoroso entre Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes

Luego de que Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes confirmaran que tuvieron una relación hace un tiempo, la expareja del conductor de televisión, Érika Villalobos, se pronunció sobre el dicho romance, cuestionando si se habría dado cuando aún eran un matrimonio.

Así reveló Vanessa Terkes que tuvo un romance con Aldo Miyashiro

Durante la más reciente edición del programa Habla Chino, conducido por Aldo Miyashiro, la actriz Vanessa Terkes sorprendió al revelar que ambos vivieron un romance en el pasado. La confesión se dio cuando la producción del programa le preguntó si había tenido alguna relación con un personaje famoso que no se haya hecho pública, a lo que respondió sin rodeos: “Contigo, pues, Chino”.

La revelación generó sorpresa en el set, y Miyashiro confirmó que efectivamente vivieron un breve pero significativo vínculo sentimental. “Vanessa y yo tuvimos un tiempo muy bonito, muy intenso. A Vanessa la quiero desde siempre… y en los momentos más difíciles de mi vida estuvo ahí conmigo”, expresó el conductor, visiblemente conmovido.

¿Cómo reaccionó Érika Villalobos a esta revelación?

En medio de la promoción de una obra de teatro en Barranco, las cámaras de Magaly Medina se acercaron al lugar y le preguntaron a Érika Villalobos sobre la puesta en escena, sin embargo, también fue consultada por el romance de Aldo Miyashiro y Vanessa Terkes.

Como se recuerda, el matrimonio de los actores llegó a su fin tras 17 años juntos luego de que Miyashiro le fuera infiel. “Ay, lo que no fue en mi año...”, mencionó, aclarando que no le interesaba la vida sentimental del padre de sus hijos.

Tras ello, el periodista de espectáculos dejó entrever que el romance podría haberse dado cuando estaban casados. “No lo sé, pero ya no me importa porque ya no es mi tiempo, ¿entiendes?”, sostuvo.

¿Por qué Aldo Miyashiro y Érika Villalobos se separaron?

En 2022, el conductor Aldo Miyashiro fue captado besándose con Fiorella Retiz, exreportera del programa La banda del chino, en unas imágenes que se propalaron a través del programa de Magaly Medina.

Como lo registró Retiz a través de sus historias de Instagram, ella y su excompañero televisivo habían coincidido en un partido de fútbol de Once Machos FC, liderado por Miyashiro, antes de ser vistos por las cámaras de Magaly TV: La Firme.

Por otro lado, Aldo Miyashiro y su esposa Érika Villalobos realizaron hace poco un viaje por Europa, según comentó la popular 'Urraca'. Un hecho que indica que ambos no se encontraban separados al momento del destape.

El presentador y dramaturgo tenía un matrimonio de 17 años con la actriz de cine y televisión. Fruto de esta unión son sus dos hijos. Fiorella Retiz, por otro lado, se ha desempeñado como periodistas en el programa nocturno de Miyashiro, pero también en otros espacios televisivos y radiales.