Esposa de Furrey confirma que youtuber salió de UCI: "Ha sido una recuperación milagrosa"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, continúa mostrando mejoría en su estado de salud. Recientemente, la esposa del influencer, Giselle Minchola, informó a través de sus redes sociales que su pareja salió de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, aún permanece internado en una clínica local.

“Quería darles la buena noticia que Toño por fin ha salido de la UCI, ya está en piso. Ha sido realmente una recuperación milagrosa, es lo que nos han dicho los doctores, porque se estimaba mucho más tiempo -incluso- en ventilación mecánica, lo cual es un alivio para nosotros”, expresó en las historias de su cuenta de Instagram.

Asimismo, Minchola agradeció a los seguidores del streamer español por sus oraciones y señaló que se siente “más tranquila” ahora que su esposo se encuentra fuera de UCI.

“Agradecemos de verdad el apoyo de todos, agradecemos las oraciones, todas las personas que le desearon el bien. Ha sido impresionante la mejora que él ha tenido y eso también me deja más tranquila porque ya lo tengo aquí conmigo, está aquí a mi costado, no les voy a mostrar, pero él está bien”, acotó.

En un segundo video, la pareja del youtuber español indicó que, pese a que Furrey salió de UCI, aún debe afrontar un proceso largo de recuperación, pues aún le falta afrontar “un par de operaciones”.

“Él todavía tiene muchas limitantes ahorita. [..] Todavía falta un camino largo. Lo bueno es que ya pasó el peligro respiratorio, que era lo que más nos preocupaba. […] Toño les agradece mucho de todo corazón, al igual que yo. Los queremos muchísimo”, agregó.

“Quería informarles porque yo sé que para todos ustedes es muy importante. […] Estamos más tranquilos, pero como les digo, falta un largo camino. Si bien él ya salió de peligro, no está al 100 %, o sea, hay varias cositas que trabajar, todavía nos espera un tiempo más acá en la clínica, pero el hecho de que ya haya salido de UCI es bastante importante porque el pronóstico era malo”, acotó.

Esposa de Furrey. | Fuente: Instagram: dra_giselle_minchola

“Para él [Furrey] todavía es un poco complicado aceptar lo que ha pasado”

Giselle Minchola también señaló que el streamer español está muy expectante de volver a retomar sus labores; no obstante, aún presenta problemas, pero no descartó que sus seguidores puedan verlo pronto en las redes sociales.

“Lo van a ver en redes pronto, probablemente, porque él está desesperado por empezar a trabajar, pero todavía no, tiene que mejorar bastantes cositas. Él ha visto algunos mensajes por ahí, pero pues no puede usar mucho el celular porque no puede manejarlo muy bien”, indicó.

En esa misma línea, Minchola manifestó que Furrey aún se encuentra asimilando todo lo que ha pasado en las últimas semanas.

“Para él todavía es un poco complicado aceptar lo que ha pasado porque para nosotros, acá presentes, ha pasado más de dos semanas, pero para él -que recién ha reaccionado- han pasado días, entonces [lo] está asimilando. Pero bueno, acá estamos todos para acompañarlo. Él va a ir leyendo todos los mensajes de apoyo que le han dejado, pero poquito a poquito. Un beso grande para todos y muchas bendiciones”, finalizó.

¿Cuándo y cómo fue el accidente de Furrey?

El pasado miércoles 9 de julio, Furrey fue atropellado en La Victoria mientras se trasladaba en scooter hacia el estadio para grabar un nuevo episodio de su programa Habla Good. Por la gravedad del accidente, fue trasladado de urgencia a la UCI con múltiples heridas.

Tras el accidente, también fue víctima de robos, ya que le sustrajeron sus documentos personales y vaciaron sus cuentas bancarias. Ello a su familia a bloquear dichos fondos y solicitar ayuda para recuperar documentos esenciales como el carné de extranjería.

En redes sociales, Giselle Minchola también mencionó que las cuentas de las tarjetas de Furrey habían sido robadas, ya que, en el momento del accidente, alguien robó su billetera y retiró el dinero.

“Agradezco a las personas que han querido apoyar por el Yape de Toño. Yo tengo su celular a la mano, gracias a Dios no se lo llevaron. Sin embargo, les pido que ya no realicen yapes. Lamentablemente, su billetera fue tomada por personas mal intencionadas y nuestras cuentas fueron vaciadas. Ya están bloqueadas. Gracias por su apoyo incondicional”, señaló en aquel momento.