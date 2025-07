"Su salud está mejorando": abogado de Furrey revela que se retiró ventilación mecánica a youtuber

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Abogado de Furrey revela que se retiró ventilación mecánica a youtuber. | Fuente: RPP

Antonio Crespo, más conocido en el mundo de YouTube como Furrey, viene mostrando mejoría en su estado de salud dentro de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica local, confirmó su abogado Jener Cáriga. Esto, luego de ser atropellado por un auto en la avenida Nicolás Arriola, en La Victoria, cuando intentó cruzar la pista con su scooter el pasado 9 de julio.

En dialogo con el programa La Rotativa del Aire, de RPP, el letrado confirmó que el streamer de 28 años fue extubado el último lunes demostrando una mejoría.

“Le han retirado el ventilador mecánico, pero evidentemente todavía continúa con una pequeña sonda para poder ayudarle con el tema de la respiración, pero su estado de salud ya está mejorando”, declaró.

En ese sentido, Jener Cáriga señaló que, si bien Furrey se encuentra consciente, los médicos confirmaron que seguirán sedándolo debido a la intensidad del dolor. “El dolor es intenso. Él va a continuar sedado durante estos días. Eso no quiere decir que le hayan sacado de UCI. Él continúa en la Unidad de Cuidados Intensivos”, precisó.

En otro momento, el abogado aseguró desconocer cuánto tiempo estará Furrey en UCI donde seguirá siendo tratado por los médicos.

“Los médicos han señalado de que primero tiene que estar del todo estable para que puedan remitirlo a sus operaciones. Recordemos que él tiene varias fracturas a lo largo del tórax. Entonces, esas fracturas requieren de operaciones. Primero tienen que estabilizarlo para poder luego operarlo”, manifestó.

Giselle Minchola, esposa de Furrey, informó que youtuber sufrió el robo de sus pertenencias. | Fuente: Instagram (elfurrey)

Abogado de Furrey cuestiona argumentos de defensa del conductor

Jener Cáriga se refirió a los argumentos usados por Raúl Sotelo, abogado defensor de Pablo César Castillo Ticerán, conductor del vehículo que embistió a Furrey y quien recibió seis meses de prisión preventiva por el Poder Judicial.

En efecto, Sotelo afirmó que su cliente no atropelló a Furrey y que el hecho fue “un accidente entre dos vehículos”. Al respecto, Cáriga sostuvo: “Es un argumento de defensa, evidentemente, pues, existen varios abogados que tratan de defender lo indefendible, y ante ello, pues, tienen que recurrir a ciertos argumentos que no se sustentan en la lógica y en la coherencia”.

Del mismo modo, el abogado de Furrey señaló que dicho argumento ya había sido “desechado” por el juez de investigación preparatoria por lo que se le dio al conductor la prisión preventiva.

“El sustento más fuerte es un acta de visualización donde se puede evidenciar que el señor ha cruzado en luz roja. Entonces, este es un argumento como para que le puedan dar la prisión preventiva”, explicó Cáriga.

Antonio Crespo, conocido como Furrey, es miembro del podcast Habla Good. | Fuente: Instagram (elfurrey)

Familia de conductor no asume gastos económicos de Furrey

Por otro lado, Jener Cáriga señaló que la familia de Pablo César Castillo Ticerán no viene asumiendo los gastos de las operaciones de Furrey en la clínica. Esto, luego de que en un primer momento mostraron su intención de “llegar a una terminación anticipada” para reparar los daños.

“Con el cambio de abogado que han realizado, ya no hemos tenido mayor contacto con la familia del conductor. Desde esa fecha ya no sabemos si es que quieren conciliar, si quieren arribar a alguna terminación anticipada, no sabemos absolutamente nada. Los gastos se están corriendo o lo están cubriendo la familia de Antonio Crespo”, aseveró el letrado.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis