Hace un mes Guillermo Campos fue trasladado de emergencia a un hospital de Comas.

Guillermo Campos continúa en una situación delicada de salud. Su esposa Julia Quispe guarda esperanzas de que se mejore, aunque contó que los médicos que continuamente visitan al recordado integrante de "Risas y Salsa" son duros en sus pronósticos.

"Ahorita está estable, está en casa, los médicos vienen a revisarlo, pero su corazón ya no bombea bien y se le ha complicado con la diabetes y el asma", contó Quispe al diario "Trome".

"Los médicos son bien duros, me dicen que debo estar preparada, porque su corazón puede pararse en cualquier momento", agregó.

En diciembre de 2018, Guillermo Campos obtuvo la pensión de gracia. | Fuente: RPP

DESMINTIÓ SU MUERTE

Hace algunas semanas el cómico desmintió en RPP Noticias su supuesta muerte. "Habían anunciado que yo me había puesto horizontal... (risas), que me había muerto. No, tengo para rato porque mi Dios quiere que yo viva para dar el mensaje a todas sus criaturas del Perú y fuera [...] Yo me sentí muy triste al escuchar esa noticia. Inmediatamente pedí que sacaran eso, que se borrara eso que no es cierto. Que me vean que estoy vivo", comentó.

A poco de cumplir 90 años, Campos vive un duro momento en su salud. Hace unos días, el cómico fue trasladado al hospital Mariano Molina de Comas de emergencia. "Estoy varios días aquí (en el Hospital Mariano Molina de Comas), esta es mi nueva casa. Estoy bien, me quieren mucho. ¡Qué más puedo desear! A parte de los médicos, todas las personas que trabajan acá, me tratan muy bien. No puedo quejarme. Soy feliz como si fuera mi casa", dijo.

Con el buen humor que lo caracteriza, Campos destacó que solo espera el alta médica para regresar a su casa. "Voy a estar más 'vivito y coleando' cuando ya me digan: ya puedes levantarte, ya puede irse a su casa. Son 90 años los que tengo, solo quiero pedir otros 90 más", finalizó.