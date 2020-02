“Esto es guerra”: Rodrigo González y María Pía Copello hablan sobre su supuesto ingreso al reality

Rodrigo González y María Pía Copello no estarán en "Esto Es Guerra". | Fuente: Instagram

Después de los rumores del supuesto ingreso de Rodrigo González y María Pía Copello a “Esto Es Guerra” como conductores del espacio “Divas”, ambos se pronunciaron a través de sus redes sociales negando lo dicho por distintos medios.

El popular “Peluchín” mostró en sus historias de Instagram una conversación con su compañera donde descartaban su presencia en América Televisión.

María Pía Copello le manda una captura de pantalla del diario La República donde los confirman como nuevos jales para el canal 4 y le dice: “Jajajaja y esto?”.

Rodrigo González se mostró confundido y le responde: “No sé, me acabo de enterar que me convenciste Jajaja”, y finalmente, la modelo le dijo: “Y a mí me convocaron Jajaja”.

Cabe resaltar que varios medios dieron a conocer a los conductores como parte de “Esto Es Guerra” y que supuestamente María Pía Copello se habría encargado de ‘convencer’ a su compañero de regresar a la televisión.

Conversación de Rodrigo González y María Pía Copello negando que conducirán un espacio en "Esto Es Guerra". | Fuente: Instagram

CONDUCTORES DE EEG

Jazmín Pinedo, exchica reality, forma parte de la conducción en “Esto es Guerra”, donde compartirá set con su expareja Gino Assereto, quien regresó como uno de los participantes del popular programa. Asimismo, Pinedo confirmó su salida oficial de “Mujeres al mando”, de Latina, y que volvería a su primera casa televisiva con una nueva faceta como presentadora del reality.

Una de las personas que también fue voceado para el programa fue Renzo Schuller, sin embargo, no se concretó nada. El excompañero de Gian Piero Díaz habló sobre las negociaciones con la producción de "Esto es Guerra" para regresar a conducir. El presentador de televisión manifestó que sí se dio una conversación inicial para que volviera a formar parte del reality de América TV.

“Sí, hubo un acercamiento, se conversó, pero por distintos motivos no se concretó. Había otras cosas y se complicaba. Siempre hubo respeto en todos lados, pero no se dio, yo tenía un contrato de palabra —con GV— y no podía romper eso”, dijo.