“Prefiero ser la mamá pesada”: Natalie Vértiz le pone límites a su hijo con el uso de celular

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Con sus compromisos por el trabajo, confesaron que se toman todo el tiempo necesario para sus dos hijos, más ahora que están con la locura de los celulares.

Después de que el programa Estás en todas emitiera un reportaje sobre el peligro del uso excesivo de celular en los menores, la modelo peruana resaltó que no deja que Liam, su hijo mayor, pase mucho tiempo con el móvil.

“Tenemos hijos de dos edades. Leo de 2 años y Liam 9. Con Leo es más fácil porque es chiquito, pero Liam ya está a poco de la adolescencia. Hay que establecer límites claros pero el que tiene la potestad son los papás, él tiene que seguir así quiera o no quiera. Es un niño y no puede decidir lo que es bueno para él o no. Es bueno tener un balance”, comentó Natalie Vértiz.

“A veces uno como padres son muy permisivos porque no quiere ser la mamá o el papá pesado. Yo me guío mucho de la ciencia y prefiero ser la mamá pesada que hacerle daño a mi hijo”, agregó sobre lo estricta que es.

Por otro lado, Yaco Eskenazi confesó ser más permisivo con sus hijos, sin embargo, Natalie Vértiz es la que pone los límites. “Yo soy más permisivo, yo soy más de decir 'Ya déjalo jugar al hombre, es parte de su generación'. Natalie es la que lo corrige y me toca hacerme el loco e irme”, contó.

Yaco Eskenazi y el mensaje para sus hijos

Tras la llegada de su segundo hijo en el 2021, Yaco Eskenazi estuvo presente en América Hoy y no pudo evitar emocionarse al contar cómo fue que Liam recibió a su hermano Leo. “Él siempre quiere estar con el hermano”, dijo entre risas.

Si bien el conductor de televisión reveló que esperaban tener una niña, su pequeño siempre deseó que fuera varón por lo que está feliz: “Nosotros queríamos mujer, pero Liam estuvo firme en un hermanito”, comentó.

Asimismo, Yaco Eskenazi les envió un tierno mensaje a sus hijos quienes lo estaban viendo desde casa: “Mientras me quede fuerza para levantarme, moverme, me debo a ellos, son la extensión de mi alma, no voy a faltarles nunca”, agregó.

Por otro lado, aseguró que un hijo es la motivación más grande para que los padres puedan salir adelante y por eso seguirá trabajando para que no les falte nada.