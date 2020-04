Andrés Wiese y su mensaje en redes sociales tras sentirse acosado por las mujeres. | Fuente: Instagram

Andrés Wiese, actor peruano recordado por su papel de Nicolás de las Casas en la teleserie “Al fondo hay sitio”, supo cómo llevar la cuarentena ya que comenzó a hacer postres y sus recetas de repostería lo ha compartido en sus redes sociales para que sus seguidores se animen a prepararlo.

Sin embargo, en las diferentes fotos que ha subido, se pudo leer una serie de comentarios de mujeres, y también hombres, que le han faltado el respeto. Tras leerlos, el artista decidió escribir un mensaje asegurando que se siente acosado:

“Siempre he tratado de divertirme (y creo que con mucha correa) de los chistes, memes y comentarios que he recibido en estos años. Junto a Erick Elera, siempre nos hemos reído de todo... Lo manejé tranquilo porque sabía que mucha gente se estaba divirtiendo”, comienza Andrés Wiese.

A pesar de que aseguró estar acostumbrado a los chistes, el actor confesó que algunos son subidos de tono y lo considera una falta de respeto:



Andrés Wiese muestra los mensajes subidos de tono de sus seguidoras. | Fuente: Facebook

“Sé muy bien cómo son las redes sociales, y tengo clarísimo que así como hay mucha gente buena que sólo buscan eso; entretenerse y divertirse... también hay mucha gente mal intencionada, infeliz y enferma. Hace varios años que vengo bloqueando y eliminando comentarios que ya calificaban como insulto. Como acoso. Y tal vez haya sido mi error no hablarlo antes”.

Andrés Wiese continúa su mensaje pidiendo que se debe respetar a los hombres y mujeres por igual: “Hace unos días publiqué un postre (torta de 3 leches) para que las personas puedan hacerlo en sus casas. Es a raíz de esa publicación que ha salido todo este tema... y creo que está bien que se discuta”.

“Leer comentarios así no me hace sentir (ni a nadie) el más macho, el más deseado, ni el más nada. No se siente bien, en serio. No podemos exigir respeto si no vamos a respetarnos entre nosotros. Y no es gracioso... es preocupante”, continuó.

Finalmente, Andrés Wiese terminó su mensaje dando un consejo a sus seguidores: “Nos educan constantemente sobre la violencia y el acoso a la mujer. ¿Por qué no educarnos también sobre la violencia y el acoso al hombre? Ojalá esta etapa de aislamiento sea también de reflexión para que, algún día, seamos mejores personas”.