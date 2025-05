Fary Martínez, cantante de Hermanos Yaipén, responde a acusaciones de infidelidad: “Ya estaba separado”

El músico rompió su silencio tras el testimonio de una maquilladora en Magaly TV, La Firme, que aseguró haber tenido un romance con él mientras estaba casado.

Este lunes, Magaly TV, La Firme presentó el testimonio de Tiffany Bracamonte, una maquilladora que aseguró haber mantenido una relación con el cantante Fary Martínez cuando él ya se encontraba casado y con un hijo. La acusación generó revuelo, especialmente porque el músico pertenece a una de las agrupaciones más populares de cumbia: Hermanos Yaipén.

Bracamonte relató que conoció a Martínez hace más de dos años y que luego retomaron contacto cuando él ya habría iniciado su relación con su actual esposa. “Nos conocimos, estábamos solos. Para mí, era como tener una relación. Luego desapareció, me enteré que empezaba a salir con su esposa. Pasaron unos meses y me volvió a escribir... pero no para ir a comer algo, sino a otra cosa”, dijo.

La joven también reveló que la última conversación con el cantante fue el pasado 12 de mayo, y aseguró que él buscaba un encuentro privado, mientras que ella solo quería promocionar unos pijamas.

Martínez se casó en febrero de 2024 con la modelo Vicky Lee Ruiz, a quien conoció en noviembre de 2023 durante la grabación de un videoclip con Leslie Shaw. Poco después de su matrimonio civil, ambos se convirtieron en padres de un niño.

La respuesta de Fary Martínez: “No fue infidelidad”

Tras la emisión del informe, Fary Martínez utilizó sus redes sociales para dar su versión. A través de un comunicado, negó haber sido infiel y explicó que, en el momento de los hechos mencionados, él ya no mantenía una relación con su esposa.

“Quiero aclarar que, al momento de los hechos a los que se hace referencia, mi entonces esposa y yo ya estábamos separados de manera formal”, escribió. “No se trató de una situación de infidelidad, como algunos han querido interpretar. Fue una etapa difícil que decidí llevar en silencio, no por ocultar algo, sino por cuidar emocionalmente a mi hija mayor”.

Martínez agregó que, pese a estar distanciado de su pareja, prefirió mantener en privado la separación por respeto a su familia: “También por el cariño y la relación de respeto que conservo con mi aún esposa”.

Finalmente, lamentó que su vida personal se haya expuesto en televisión: “Lamento profundamente que alguien intente innecesariamente aprovechar esta situación para exponerse en medios, presentando una historia incompleta y fuera de contexto”. "No tengo nada que esconder, pero tampoco tengo intención de alimentar polémicas que solo buscan pantalla”, concluyó.

