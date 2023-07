Gian Marco, Yahaira Plasencia y más artistas celebran las Fiestas Patrias

Perú celebra su aniversario número 202 de su Independencia y muchos artistas del espectáculo, deporte y la televisión han demostrado su amor por su país con distintos mensajes por Fiestas Patrias.

En sus redes sociales, cantantes como Gian Marco sorprendió al dedicarle un tema a Perú que muchos de sus seguidores aseguraron que lloraron al escucharlo. El futbolista Paolo Guerrero también se animó a compartir una foto celebrando estas fechas comiendo cebiche y mostró una imagen donde sale besando el mapa de nuestro país.

También, Yahaira Plasencia, Magaly Medina, Maju Mantilla, muchos más personajes de la farándula se animaron a dejar dedicatorias para el Perú.

Gian Marco le dedicó una canción a Perú por Fiestas Patrias. | Fuente: @gianmarcooficial

Magaly Medina

La conductora de televisión viajó a Piura con su familia para pasar Fiestas Patrias: "¡Disfrutando de los lugares lindos que tiene mi Perú! Felices fiestas patrias. Disfruten de este fin de semana largo".

M aju Mantilla

La modelo y conductora de visitó Ayacucho con sus hijos y compartió una serie de imágenes desde la Laguna de Millpu: "¡Qué bonito es mi Perú! Cada destino, cada recorrido, cada escenario natural de nuestro país son de gran valor y belleza".

André Silva

"Orgulloso de ser peruano. Llevemos siempre los colores de nuestra nación a donde vayamos. Asumamos el reto de construir día a día un país más justo, que brinde igualdad de oportunidades. Que más gente y sobre todo los niños del Perú puedan tener acceso a estudiar, soñar y hacer realidad sus más grandes anhelos. Seamos empáticos y por supuesto: Seamos libres, seámoslo siempre ¡Arriba Perú!", escribió el actor de Luz de Luna luciendo una camiseta de la selección.

Damaris

La cantautora peruana lució una casaca de Perú y escribió lo siguiente: "¡Celebremos nuestra peruanidad! Cuidemos y preservemos nuestra identidad y nuestras raíces para ver las oportunidades del futuro sin rendirnos ante las adversidades".

Toño Jáuregui

Con un mensaje corto, el exintegrante de Libido escribió un mensaje: "¡Vamos para adelante Perú!".

Gian Marco

El intérprete nacional escribió un poema en las redes sociales, así como una canción dedicada a Perú:

Te he escrito tantas canciones

y en cada verso he intentado

devolver lo que me has dado

patria de mis emociones.



Un compendio de ilusiones

reposa sobre tu pueblo

de rodillas en tu suelo

mi boca te vuelve a besar

desde la selva hasta el mar

rojo y blanco es mi consuelo.

Yahaira Plasencia

Bailando danzas típicas de la costa, sierra y selva, Yahaira Plasencia celebró Fiestas Patrias: "Somos herederos de una historia llena de tradiciones y cultura que nos enorgullecen a cada paso que damos. A celebrar con la familia y seres querido, disfrutando de nuestra música y de nuestra rica gastronomía".

Gisela Valcárcel

Compartiendo un mensaje en las redes sociales junto a tus trabajadores, Gisela Valcárcel les deseó unas felices fiestas a todos sus seguidores: "A cada uno de los que nacimos aquí. A cada trabajador que ha hecho de esta patria el lugar digno que nosotros y nuestras familias merecemos, salud con buen Pisco Sour o con chicha morada peruana. Comparto este día contigo y también algunas fotos y vídeos de las personas con las que trabajo y que para mí son una bendición. Así somos los peruanos, creativos, alegres, hospitalarios y trabajadores".