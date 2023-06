¿'Gato Cuba' en problemas? Gianella Rázuri manda indirecta a Ale Venturo en TikTok

¡No se guarda nada! Gianella Rázuri mandó mensajes en su cuenta de TikTok, luego de que se conociera que Ale Venturo la considera “una tipa de lo peor” tras el ‘ampay’ con Rodrigo ‘El Gato’ Cuba dentro de una discoteca de Barranco. La exparticipante del Miss Perú 2023 decidió grabarse en un video diciendo frases en clara alusión a la empresaria.

“No le voy a pasar ningún insulto más señora, porque por las malas puedo ser la peor, así que deje de meterse conmigo porque la gente que se mete conmigo la paga muy caro”, se escucha en un audio difundido por Gianella Rázuri, a quien se le ve moviendo su mano en señal de advertencia.

Cabe resaltar que el video cuenta con 16 mil reproducciones y más de 1200 'me gusta' en menos de un día de su publicación, el último viernes. Asimismo, Gianella Rázuri publicó en segundo video desactivando los comentarios. “Si caigo, te arrastro conmigo ¿oíste?”, se oye en el audio de la modelo.

Gianella Rázuri habría mandado indirecta a Ale Venturo en su TikTok. “No le voy a pasar ningún insulto más señora". | Fuente: TikTok (Gianella Rázuri)

Ale Venturo sobre Gianella Rázuri: “Le encanta la cámara”

Hace unos días, Ale Venturo decidió pronunciarse sobre el ampay entre Gianella Rázuri y Rodrigo Cuba. La joven empresaria arremetió contra la modelo asegurando que solo se estaría aprovechando de la situación para hacerse conocida. “Aparte, ya sabemos que a ella le encanta la cámara y quiso aprovechar el momento”, se lee en uno de los mensajes de WhatsApp de Venturo difundidos en Magaly TV La Firme.

En efecto, para Ale Venturo, Gianella Rázuri solo está usando “sus cinco minutos de fama” para responder a los medios de comunicación y hacerse más conocida tras quedar eliminada de la final del Miss Perú. “Esta tipa, de lo peor, te juro”, expresó la expareja de Rodrigo Cuba.

En otro momento, Ale Venturo aclaró que no existe una reconciliación con ‘El Gato’ Cuba. Sin embargo, sostuvo que el futbolista se encuentra “arrepentido”. “Pero yo no he vuelto (con él). Qué esté arrepentido es otra cosa. Falta mucho pan por rebanar”, afirmó respondiendo a las consultas de los reporteros de Magaly.

Gianella Rázuri fue ampayada con Rodrigo Cuba por las cámaras de 'Magaly TV: la firme' dentro de una discoteca en Barranco. | Fuente: Composición

Gianella Rázuri afirmó que solo “dio consejos” al ‘Gato’ Cuba

Por su parte, Gianella Rázuri aseguró que solo le dio consejos a Rodrigo Cuba y descartó que haya una relación sentimental con el futbolista de Sport Boys.

“Rodrigo es súper amigable. Es más, yo he sido la que más lo ha aconsejado ahí, en que se mantenga firme en lo que él realmente quiere, que sea sano. Cuando él me pidió un consejo, yo se lo di. Eso ha sido todo”, declaró a las cámaras de Magaly TV La Firme.