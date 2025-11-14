“Eres el sueño más deseado”: George Forsyth se convirtió en papá y así compartió la noticia [VIDEO]

La pareja le dio la bienvenida a su hija Christine con un emotivo video. Además, se mostró emocionado por esta nueva etapa de su vida.

¡Ya es papá! A través de sus redes sociales, George Forsyth anunció la llegada de su primer bebé, fruto de su matrimonio con Sonia La Torre.

Con un video recopilatorio donde muestra imágenes desde el inicio de su relación, su matrimonio y el embarazo, le dio la bienvenida a Christine:

“Nuestra amada Christine. No imaginas cuánto te hemos esperado… Eres el sueño más deseado, el regalo más grande que la vida nos ha dado. Llegaste para llenar nuestros días de luz, de amor y de propósito. Nos has hecho los papás más felices del mundo. Prometemos amarte, cuidarte y protegerte con todo lo que somos, por siempre. Te amamos con todo el corazón. Papá y mamá”, se lee en la descripción.

La publicación fue rápidamente celebrada por cientos de seguidores, figuras públicas y amigos cercanos, quienes no tardaron en felicitar a los nuevos padres.

Historia de amor de George Forsyth y Sonia La Torre

Como se recuerda, la pareja se conoció en Cajamarca, cuando George Forsyth estaba promocionando su candidatura a la Presidencia de Perú.

“Nos conocimos en noviembre del 2020, justo un fin de semana, que yo había venido de Cajamarca y estaba con una amiga. Mi amiga estaba saliendo con un chico que era amigo de George. (…) Al día siguiente (después de intercambiar números telefónicos), me escribe y me dice: ‘¿Y ahora cómo hacemos? Si vives en Cajamarca’”, contó a la revista Cosas en ese entonces.

Después de dos meses, él la invitó a salir y le preparó una sorpresa en el Country Club, en San Isidro. El exdeportista le regaló una cadena de oro que decía “¿Quieres ser mi novia?”, a lo que ella respondió con un “Sí”. Dos años después, Forsyth le pidió la mano en Punta Cana.

Finalmente, el 25 de noviembre de 2023, se casaron en el Centro Hípico del Ejército. “Sabía que al fin había encontrado a mi media mitad. Te decía como me habías cautivado con tu humildad, belleza, sentido del humor”, dijo en sus votos el exarquero de Alianza Lima.