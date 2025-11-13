Mateo Garrido Lecca será papá por primera vez: así fue el emotivo anuncio junto a su esposa [VIDEO]

La pareja que contrajo matrimonio en 2024, compartió la noticia con sus seguidores y mencionó que su bebé nacerá en abril del próximo año.

El actor y comediante Mateo Garrido Lecca compartió una emotiva noticia en redes sociales: se convertirá en papá por primera vez.

Poniéndole un toque de humor, el también conductor de TV publicó un video donde sale caminando junto a su esposa Verónica Álvarez.

Ambos se detienen y ella se desabotona el abrigo mostrando su avanzado estado de gestación. Para hacerlo gracioso, Mateo infló su barriga simulando ‘ estar embarazado’.

“Abril 2026. Te esperamos”, reza la descripción, acompañado de la canción Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra, pero interpretado por Consuelo Schuster.

Historia de amor de Mateo Garrido Lecca y Verónica Álvarez

Mateo y Verónica están juntos desde hace cinco años. Si bien comenzaron de manera discreta, después compartieron imágenes juntos demostrando que su amor se iba consolidando con el tiempo.

En 2023, el actor peruano viajó con la coreógrafa a Estados Unidos y fue en Nueva York donde él hizo una romántica pedida mano.

Un año después, la pareja contrajo nupcias y recibieron las felicitaciones de parte de sus amigos como Ricardo Mendoza, Jorge Luna, Cathy Saénz, Gachi Rivero, Guillermo Castañeda y más, que también asistieron a la fiesta.