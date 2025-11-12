Xiomy Kanashiro se sincera sobre rumores de boda con Jefferson Farfán: "En algún momento"

Xiomy Kanashiro se sinceró sobre los rumores de una posible boda con su actual pareja Jefferson Farfán. Luego de ocho meses de relación, la modelo y bailarina comentó que le gustaría casarse con el futbolista, aunque remarcó que, por el momento, ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

“Estamos felices y contentos. Ambos creciendo en nuestro rubro. Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías (…) Me van a seguir viendo trabajar. La relación también se basa en el apoyo laboral que te puedan dar”, comenzó diciendo la también presentadora de televisión.

En ese sentido, Kanashiro remarcó la importancia que tiene Farfán en su vida. “Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”, dijo mencionando que no le importa los comentarios propalados en redes sociales. “la pareja es de dos y no nos importa nada más”, agregó.

Es así como Xiomy no descartó contraer matrimonio con Jefferson Farfán reiterando sus deseos de casarse algún día. “Quién sabe (…) En algún momento (me gustaría casarme)”, señaló la comunicadora y comediante.

Del mismo modo, sostuvo que no transmitiría su boda ya que “no le gusta ventilar mucho su vida privada”. Por último, negó que a su familia le afecte las críticas hacia ella. “Las críticas ni siquiera te llegan. Soy una mujer fuerte. Los malos comentarios no me afectan si sabes los valores que realmente tienes”, expresó Kanashiro en una entrevista a Trome.