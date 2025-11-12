Últimas Noticias
Xiomy Kanashiro se sincera sobre rumores de boda con Jefferson Farfán: "En algún momento"

"Jefferson es una pieza muy importante en mí", expresó Xiomy Kanashiro al hablar de la posible boda con el exfutbolista peruano. ¿Suenan las campanas?

Xiomy Kanashiro se sinceró sobre los rumores de una posible boda con su actual pareja Jefferson Farfán. Luego de ocho meses de relación, la modelo y bailarina comentó que le gustaría casarse con el futbolista, aunque remarcó que, por el momento, ambos están concentrados en sus proyectos profesionales.

“Estamos felices y contentos. Ambos creciendo en nuestro rubro. Cada uno tiene su espacio laboral, él está enfocado en sus cosas y yo en las mías (…) Me van a seguir viendo trabajar. La relación también se basa en el apoyo laboral que te puedan dar”, comenzó diciendo la también presentadora de televisión.

En ese sentido, Kanashiro remarcó la importancia que tiene Farfán en su vida. “Jefferson es una pieza muy importante en mí, siempre aconsejándome lo mejor”, dijo mencionando que no le importa los comentarios propalados en redes sociales. “la pareja es de dos y no nos importa nada más”, agregó.

Es así como Xiomy no descartó contraer matrimonio con Jefferson Farfán reiterando sus deseos de casarse algún día. “Quién sabe (…) En algún momento (me gustaría casarme)”, señaló la comunicadora y comediante.

Del mismo modo, sostuvo que no transmitiría su boda ya que “no le gusta ventilar mucho su vida privada”. Por último, negó que a su familia le afecte las críticas hacia ella. “Las críticas ni siquiera te llegan. Soy una mujer fuerte. Los malos comentarios no me afectan si sabes los valores que realmente tienes”, expresó Kanashiro en una entrevista a Trome.

Jefferson Farfán celebró su cumpleaños en Miami junto a Xiomy Kanashiro

Días atrás, Jefferson Farfán celebró su cumpleaños número 41 en Miami, rodeado de amor y buena compañía. A la celebración asistieron sus dos hijos mayores y su pareja, Xiomy Kanashiro, quien le dedicó un tierno mensaje en redes sociales, “Happy day, morchi. Por más momentos juntos. Te amo”, escribió.

En sus historias de Instagram, la modelo compartió algunos momentos del festejo: desde un brindis con champán hasta una tarde romántica a bordo de un yate, disfrutando del sol y el mar.

En una de las imágenes se observa a la pareja muy cariñosa, mientras que en otras aparece Farfán compartiendo con su hijo Adriano, fruto de su relación con Melissa Klug.

Exfutbolistas y famosos saludaron a Jefferson Farfán

El cumpleaños de La Foquita no pasó desapercibido entre sus amigos y colegas. En redes sociales, recibió saludos de distintas figuras del deporte y la televisión.

El exfutbolista Juan Manuel Vargas, uno de sus amigos más cercanos, le escribió: “Te mando un fuerte abrazo, cabeza de pulpo. Un beso grande”.

Por su parte, la actriz Vanessa Jerí le dedicó un mensaje reflexivo: “Hoy celebra tu historia, honra tus logros y abraza cada nuevo comienzo con firmeza. Que la vida te sonría siempre porque lo mereces”.

El jugador Luis Advíncula también se sumó a los saludos: “Feliz cumpleaños, Agustín. Lo mejor siempre para ti, mi negro. Gracias por todo, se te quiere dé a gratis”.

Finalmente, su tío Cuto Guadalupe le escribió con afecto: “Feliz cumpleaños, Jefferson Agustín Farfán Guadalupe. Sabes que te amo mucho. Que la sigas pasando increíble”.

