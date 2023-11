"No sé cómo has llegado hasta acá": Giacomo Bocchio cuestiona duramente a Fiorella Cayo

‘El Gran Chef Famosos’ se encuentra en la última etapa de su cuarta temporada y los jueces Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio empezaron a salvar a un concursante cada día para la gran final del programa. En la edición del último sábado 25 de noviembre, fue Gino Pesaressi quien clasificó al nivel 12 dejando atrás a sus compañeros: Mónica Zevallos, Christian Ysla, Sergio 'Checho' Ibarra y Fiorella Cayo para que sigan intentando su clasificación.

Precisamente, esta última fue muy cuestionada por el jurado Giacomo Bocchio al momento de preparar tempura de langostinos y salsa tare. ¿Qué pasó? Resulta que Fiorella Cayo no preparó adecuadamente el plato dejando los langostinos sin salsa y mostrando desorden en su cocina. “Mira, esto está lleno de aceite. Creo que hay un lago de aceite abajo. No está completo Fiorella, no hay salsa con qué probar”, sostuvo Nelly Rossinelli.

En su defensa, Fiorella Cayo mencionó: “Ya pues tengo que acostumbrarme a estos tiempos que son más rápido. Yo no soy partidaria del aceite, no me gusta el aceite. Así que te apoyo totalmente, mejor no comas cosas con mucha fritura”.

Esta respuesta, provocó la inmediata reacción de Giacomo Bocchio: “Fiorella, estos tiempos no son más rápidos, has tenido muchísimo tiempo para hacer esta preparación. Esta es mi parte de hablarte como cocinero profesional y decirte que estás equivocada, que estás trabajando de una manera alborotada, trabajando con cosas muy calientes, nuevamente te lo estoy diciendo. Somos tres jurados y yo categóricamente te lo digo: no sé cómo has llegado hasta acá. Lo siento”.

Fiorella Cayo en la recta final de la cuarta temporada de 'El Gran Chef Famosos'. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

Este comentario de Giacomo Bocchio no fue bien tomado por el conductor José Peláez, quien, junto a los demás participantes, coincidieron en que Fiorella Cayo se esforzó para estar en la recta final de ‘El Gran Chef Famosos’. “Todo lo que ustedes quieran, pero Fiorella ha llegado hasta aquí justamente”, resaltó el presentador del programa.

Por último, Javier Masías también criticó la preparación de Fiorella Cayo. “No está la salsa. No están las zanahorias. La fritura empapada como dijo Nelli. Bueno, buena suerte”, expresó.

Giacomo Bocchio llamó varias la atención a Fiorella Cayo

Cabe recordar que Giacomo Bocchio ya había sido muy crítico con Fiorella Cayo en la competencia de 'El Gran Chef Famosos'. El cocinero cuestionó a la modelo por no escuchar los consejos que le daba. Mientras Bocchio le hablaba, Cayo no le prestaba atención.

"Felizmente que me estás avisando porque acá yo apunté. Recién estoy ordenándome", dijo Fiorella Cayo. Seguidamente, el chef le llamó la atención por poner su mano en la licuadora. "No metas la mano así, te puedes hace daño. Es difícil hablar contigo, no te gusta escuchar", le dijo Giacomo Bocchio a la bailarina, con quien ya antes había tenido un cruce de palabras.