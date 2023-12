"Sí, hasta la eternidad": Giacomo Bocchio y Brenda Dávila anuncian su matrimonio con emotivo video

Giacomo Bocchio y Brenda Dávila anunciaron su matrimonio. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la cocinera venezolana compartió el último sábado un emotivo video donde aparece sorprendida por la llegada del juez de El Gran Chef Famosos quien le dio un ramo de girasoles para luego entregarle un anillo de compromiso ante la mirada de sus amigos y familiares, quienes aplaudieron el gesto de Bocchio.

En el registro audiovisual se ve como el chef tacneño le hace la pregunta de compromiso a la empresaria de 28 años, quien, sin dudarlo, lo abrazó muy cariñosa mostrando su rostro de emoción y llorando de felicidad ante la pedida de mano. Seguidamente, aparece Giacomo Bocchio sacando una botella de vino para brindar por el anuncio.

Asimismo, se pueden apreciar diversos platillos en una mesa decorada donde está la familia de y amigos más cercanos de la pareja. Del mismo modo, Brenda Dávila mostró el anillo que le entregó su, ahora prometido, para luego dar un conmovedor mensaje.

“Sí, hasta la eternidad. Eres tú, ´tu has hecho que mi vida de una vuelta 360. Me has hecho entender que la vida es más que lo que vivimos en el día a día, mi compromiso es contigo ante los ojos de dios y eso es algo que nada ni nadie lo va a poder cambiar. El tiempo de dios es perfecto y este es solo el inicio de algo grande que él tiene preparado para nosotros”, escribió Brenda Dávila.

Brenda Dávila y Giacomo Bocchio se conocieron en la academia Le Cordon Bleu. | Fuente: Instagram (brendamddiaz)

Giacomo Bocchio y Brenda Dávila son felicitados por artistas

Ante la publicación de Brenda Dávila, diversas personalidades y exparticipantes de El Gran Chef Famosos felicitaron a la pareja por anunciar su compromiso. “¡Felicitaciones! Mucho amor para ustedes”, dijo Christian Ysla. “Felicidades. Lo mejor para ustedes”, señaló la ex voleibolista Natalia Málaga. “Muchísimas felicidades. Mucho amor por siempre”, expresó Korina Rivadeneira.

Quien también felicitó a Brenda Dávila y Giacomo Bocchio fue Nelly Rosinelli, compañera del tacneño en El Gran Chef Famosos. “Felicitaciones amigos. Qué caminen juntos de la mano de dios por siempre hasta viejitos”, expresó. Del mismo modo, Ricardo Rondón, ganador de la primera temporada del reality de cocina, mencionó: “El amor después del amor. Felicidad al infinito y más allá. Abrazo, Brendita y Giacomo”.

Otros que felicitaron a los cocineros fueron: Mauricio Mesones, Armando Machuca, Fátima Aguilar, Mariella Zanetti, Karina Calmet, Gino Pesaressi, Ximena Llosa, Khabir Tello, Mónica Torres, entre otros.

¿Quién es Brenda Dávila, la novia de Giacomo Bocchio?

Brenda Dávila es una cocinera venezolana que vino al Perú hace 10 años para estudiar gastronomía, profesión que ejerce con éxito desde sus estudios en la academia Le Cordon Bleu donde conoció a Giacomo Bocchio, quien era su profesor en la cocina.

A los 14 años, inició matriculando en cursos de cocina en Venezuela y, recientemente, se especializó en vinos y bebidas espirituosas. Del mismo modo, es cofundadora de la pastelería Mi Punto Fijo.

“Ella (Brenda Dávila) era mi cocinera en Wallqa, el restaurante del Cordon Bleu, y ahí nos conocimos. Me impactó rápidamente su amor por la cocina y su compromiso con ella. Fueron una de las primeras cosas que me llamó la atención de ella. Además de ser talentosísima, las manos le obedecen”, señaló Giacomo Bocchio a Latina.