Giacomo Bocchio niega romance con Milett Figueroa: "Tengo una novia que respeto"

Luego de ver la buena relación que mantiene con Milett Figueroa, el chef Giacomo Bocchio se pronunció sobre los supuestos rumores de romance que tiene con la modelo tras su participación en 'El Gran Chef Famosos'.

Ante ello, el juez del programa de concursos aclaró esta situación y confesó que tiene una novia desde hace varios años. “Me tienen sin cuidado (esos comentarios), tengo una novia que respeto, quiero y con quien hacemos un gran equipo juntos. (Sobre) que me ‘shipeen’, la verdad, es un término que no conocía. Pero esos comentarios me tienen sin cuidado, me parecen graciosos”, dijo.

Asimismo, Giacomo Bocchio resaltó que solo es amigo de Milett Figueroa y también es su compañera de trabajo. “Me llevo muy bien con Milett, es una chica A1 que ha ido creciendo a lo largo del programa. Realmente no la conocía (en persona), pero sí sabía quién era porque es una figura pública muy reconocida que tiene miles de seguidores en redes sociales, inclusive yo no la seguía en Instagram”, agregó para Infobae.

“La celebro, la respeto y hasta la admiro por cómo ha ido creciendo a lo largo del programa. Más que una buena amistad, no hay, eso es todo”, finalizó.

Milett Figueroa fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos'

La reciente edición de 'El Gran Chef Famosos' tuvo como sentenciados a Korina Rivadeneira, Milett Figueroa y Andrés Vilchez. Estos tres participantes prepararon diferentes platillos para deleitar al jurado conocedor, sin embargo, fue Figueroa quien fue eliminada.

Durante la devolución de sus menajes, el juez Javier Masías notó que Andrés Vílchez estaba llorando por lo que sus compañeras se unieron para consolarlo. Mientras la modelo se despedía, dejó un mensaje a todos sus seguidores: “Esto no termina aquí, yo voy a seguir. Que el ímpetu con el que luchamos aquí nunca decaiga”, aseguró.

Cabe resaltar que esta es la segunda eliminación de Milet Figueroa en 'El Gran Chef Famosos' ya que, en la edición pasada del concurso, tuvo que despedirse debido a que su preparación terminó en el piso antes de que lo presentara.

A pesar de que en la degustación los jueces resaltaron el rico sabor de su preparación, no fue suficiente ya que todos deben presentar dos platos y ella, solo uno.