"No he faltado el respeto a nadie": Giacomo Bocchio pide que cesen las críticas en su contra por sus opiniones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El chef Giacomo Bocchio, quien hace poco anunció su salida del programa El gran chef famosos, recurrió a sus redes sociales para hacer un llamado a la tolerancia y el respeto, luego de recibir una ola críticas por sus declaraciones contra los llamados baños inclusivos.

En una entrevista concedida al canal de YouTube Restaurad2, el cocinero abordó temas sensibles como el aborto y la homosexualidad. Sin embargo, sus declaraciones fueron duramente cuestionadas.

Giacomo Bocchio responde a sus críticos

Frente a esta situación, Giacomo Bocchio decidió responder a sus críticos a través de una transmisión en vivo, donde habló de su derecho a la libertad de expresión.

"A lo largo de estas semanas he recibido un montón de ataques por mis comentarios en un podcast cristiano. Nunca he tenido vergüenza de decir que soy cristiano, pero no se había dado la oportunidad de conversar de manera tan pura, dura y cruda sobre mi fe, ideas y creencias", expresó el chef.

Bocchio también aseguró que no busca imponer su punto de vista, sino promover un debate respetuoso donde todas las opiniones sean válidas.

"Considero que no le he faltado el respeto a nadie, como lo están haciendo conmigo. Sin embargo, no me afectan las opiniones de quienes piensan diferente. Solo pido el mismo respeto que ellos exigen", añadió.

Giacomo Bocchio ya seguirá en El gran chef famosos

Giacomo Bocchio ya no seguirá en El gran chef famosos. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cocinero tacneño confirmó su salida del popular reality culinario donde compartió la mesa del jurado junto con Javier Masías y Nelly Rossinelli.

"Me han preguntado muchísimo, y me siguen preguntando muchísimo, si voy a seguir en El gran chef y la respuesta es no. No voy a estar en El gran chef famosos la siguiente temporada. Es una decisión que ha tomado el canal. Están apostando por algo diferente y les deseo lo mejor", dijo Bocchio, precisando que ahora se enfocará en sus proyectos personales.

Asimismo, agradeció a El gran chef famosos por darle la oportunidad de enseñar a cocinar a través del programa desde su estreno el 1 de marzo de 2023.

"Deseo que al programa le vaya muy bien, que siga enseñando, que siga compartiendo conocimientos. Espero haber podido ser de mucha ayuda y mucha utilidad para las personas que han visto el programa a lo largo de estas 11 temporadas en las que yo estuve. Creo que se ha podido compartir bastantes conocimientos gastronómicos", sostuvo.

En ese sentido, añadió: "Me quedo muy feliz de escuchar que en los mercados ya hablan de técnica, de cortes de precisión, de fondos. Eso es algo que ha calado en la sociedad peruana y me siento muy feliz de haber podido participar en eso".

Giacomo Bocchio ya tiene reemplazo en El gran chef famosos

Durante la reciente conferencia de prensa de la nueva temporada de El gran chef famosos, se confirmó que el reemplazo de Giacomo Bocchio será el cocinero Luciano Mazzetti, quien ya participó como jurado en la edición anterior del reality.

"Estoy extremadamente feliz. Es un orgullo formar parte de este programa que ha traído tanta alegría al público. Trabajar en televisión no es algo nuevo para mí, pero hacerlo en señal abierta sí, es un reto que afrontaré con mucho entusiasmo. Esta temporada será realmente extrema", declaró Mazzetti tras ser presentado oficialmente.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis