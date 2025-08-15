"El amor propio es lo más importante": Gino Assereto prioriza su bienestar tras fin de relación con 'Majo con Sabor'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gino Assereto volvió a referirse al tema del amor, en medio de las especulaciones por su reciente ruptura con la influencer 'Majo con Sabor'. Durante una entrevista en el programa Encendidos de RPP, el exchico reality bromeó inicialmente con la productora, invitándola a Caballeros, el show, espectáculo musical en el que forma parte y que tuvo gran acogida del público; pero luego se puso serio para dar su verdadera respuesta.

“El amor… yo, la verdad, estoy bien enfocado en mí, es lo más importante. Estoy soltero”, aseguró. Assereto explicó que, para él, la sociedad suele reducir el amor a los sentimientos hacia una pareja, pero considera que el verdadero significado es otro:

“La sociedad tiene un concepto de que es el amor que se ha generado de ‘Siento amor por mi pareja, siento cosquillas y hago todo por mi pareja’, pero lo más importante es el amor en uno mismo, ese es el verdadero significado del amor. Todo llega en el momento indicado”.

Con estas declaraciones, el también cantante dejó en claro que por ahora su prioridad es el crecimiento personal, dejando en segundo plano las relaciones sentimentales.

'Majo con Sabor' dio detalles de su ruptura con Gino Assereto

‘Majo con sabor’ negó haber retomado su relación con Gino Assereto, pese a las especulaciones. “He visto en todos los canales, radios y periódicos que he vuelto con él, cuando no es así”, aseguró la cocinera, antes de contar cómo terminó el romance. “Te lo resumo así: me terminaron y me bloquearon. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé”, afirmó en Magaly TV La Firme.

Tras ello, señaló que desconoce los motivos de la actitud del chico reality y que solo recibió la confirmación de que había sido bloqueada. “No sé qué le habrá incomodado, las bromas que hago, no sé… no podría dar explicaciones”, comentó.

La chef añadió que, en algún momento, espera conocer las razones detrás de la decisión de Gino Assereto. “Me provoca saber por qué ha pasado. Lo voy a saber en su momento, todo va a caer en un momento preciso”, concluyó.

'Majo con Sabor' y Gino Assereto compartían fotos juntos en redes sociales.Fuente: Instagram: @majoconsabor

¿Cómo inició el romance de Gino Assereto y 'Majo con Sabor'?

Durante la conversación con Edson Dávila en su pódcast Edson Pa que Más, la influencer recordó cómo inició su romance públicamente en enero de 2025, luego de un intercambio de mensajes por Instagram y un encuentro en un concierto.

En ese momento, destacó la confianza mutua y la ausencia de celos en la relación:

“Es una persona que se ama tanto que es hermoso tener al lado a alguien así… estar con él es tranquilidad”. También elogió la sabiduría de Assereto, a quien describió como “más que mi pareja, él es una persona en la que confío como un mejor amigo, que también puedo contarle todo”.