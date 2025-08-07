Últimas Noticias
"Me caso con ella, la beso y a las demás las bloqueo": Mario Irivarren confiesa que aún ama a Onelia Molina

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren a inicios de mayo.
Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren a inicios de mayo. | Fuente: Instagram: @oneliamolina_
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El chico reality lamentó no haber sabido expresarse mejor y dijo estar intentando recuperar su historia con Onelia, pero solo el tiempo lo dirá.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mario Irivarren se abrió emocionalmente sobre su vínculo con Onelia Molina, con quien mantiene una relación marcada por idas y vueltas. El exchico reality no solo dejó en claro que aún está enamorado, sino que también reflexionó sobre los errores que ha cometido al hablar públicamente sobre su vida privada. 

“Me caso con Onelia, beso a Onelia y a las demás las bloqueo”, fue la frase con la que Irivarren resumió lo que, según él, debió haber dicho en Esto es Guerra cuando estaba frente al 'Espejo de la verdad' para evitar malos entendidos y conflictos. Reconoció que no siempre mide el impacto de sus palabras y aceptó haber fallado en su manera de comunicar lo que siente. “Soy consciente que soy torpe para hablar”, confesó en la reciente edición de su podcast Good Time.

El chico reality explicó que no le gusta exponer su vida sentimental porque prefiere mantener en privado los detalles de su intimidad. Sin embargo, expresó que sigue teniendo sentimientos muy fuertes por Onelia. “La relación con ella siempre ha sido espectacular… Yo la amo”, afirmó. 

Mario Irivarren también destacó las cualidades de su pareja, a quien describió como “una mujer espectacular, llena de virtudes, inteligente, trabajadora, guapa y tranquila”. Además, indicó que están en un proceso de reconciliación: “Estamos intentando retomar lo que teníamos antes”. 

Finalmente, el influencer dejó abierta la posibilidad de un futuro juntos, aunque aceptó que el destino puede tomar otro rumbo. “Si la vida nos permite estar juntos o el destino quiere que nos separemos, siempre la voy a recordar con todo el amor del mundo”, concluyó.

Onelia Molina y Mario Irivarren tenían una relación.

Onelia Molina y Mario Irivarren tenían una relación.Fuente: Instagram: @oneliamolina_

Onelia confirmó que Mario Irivarren quiere retomar la relación

Hace poco Onelia Molina declaró en el programa América Hoy que Mario Irivarren le propuso retomar la relación luego de su ruptura, la cual se produjo tras la filtración de un video en el que él hablaba sobre su expareja Vania Bludau.

Molina confirmó que recibió la propuesta del chico reality, pero aseguró que no han vuelto y que actualmente está soltera.

"¿Te ha dicho Mario para volver?", le consultó una de las conductoras del programa. La 'guerrera' respondió brevemente: "Sí, obvio".

La odontóloga, además, dijo haber recibido "mensajes lindos" de parte de su Irivarren con motivo de su cumpleaños. 

¿Onelia Molina tiene un nuevo romance?

La chica reality fue vista junto con un nuevo personaje vinculado al deporte. Se trata de Anderson Santamaría, quien semanas atrás se incorporó al club Universitario de Deportes como refuerzo para el Torneo Clausura 2025.

Resulta que las cámaras de Magaly TV: La Firme captaron a Onelia Molina disfrutando de una cena durante la noche junto al futbolista y otros amigos que los acompañaban.

Si bien no hay gestos cariñosos, ambos lucen con mucha confianza compartiendo sonrisas y miradas cómplices mientras disfrutan de su aperitivo.

Tags
Mario Irivarren Onelia Molina

