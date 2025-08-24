Greissy Ortega en 'El valor de la verdad': ¿qué la motivó a volver al temido sillón rojo?

La hermana menor de Milena Zárate reaparece en el programa de Beto Ortiz para cerrar una de las etapas más dolorosas de su vida.

Este domingo, Greissy Ortega regresa a El valor de la verdad (EVDLV) con la promesa de contar todo y cerrar definitivamente la etapa más difícil de su vida. La bailarina y actriz adelantó que su participación traerá recuerdos dolorosos ligados a su expareja Ítalo Villaseca, padre de tres de sus cuatro hijos, y a momentos oscuros de su vida personal.

“Una historia cruda, dolorosa y necesaria de escuchar”, anuncia el avance del programa. “Hace diez años, Greissy Ortega estuvo en EVDLV. Chiquilla, irresponsable, rebelde. La Greissy de hoy es una mujer que reconoce sus errores y que, con mucho esfuerzo, está reconstruyendo su vida”, señaló el conductor Beto Ortiz.

En los adelantos, minutos antes de sentarse en el sillón rojo, Greissy confesó sentirse “súper ansiosa”, pero también “tranquila” al saber que tendría la oportunidad de “desfogar toda su verdad”.

¿Qué la motivó a regresar?

Según explicó, su familia fue la razón principal para aceptar la invitación del programa. “La verdad es que ahora estoy más tranquila, más sobria, y lista para contar la realidad y cerrar este libro por última vez. Lo hago por mis hijos, para que también estén en paz y sepan que su mamá es fuerte”, aseguró.

Al ser consultada sobre si tenía un mensaje para su hermana, Milena Zárate —con quien protagonizó intensos enfrentamientos mediáticos en el pasado— y para quienes piensan que su vida es solo un show, respondió: “No les puedo decir nada. Yo creo en mí, yo sé mi verdad y por eso estoy aquí”.

El mensaje de Greissy Ortega

Horas antes de la transmisión, la influencer compartió un extenso mensaje en redes sociales: “En la vida nos caemos, cometemos errores, salimos victoriosos, pero por circunstancias del destino volvemos a tropezar con la misma piedra, hasta que tocamos fondo y empezamos de cero”.

Añadió: “Siempre habrá un pasado que nos persigue y lastima, hasta que decidimos cerrar ese libro dañino que nos acompañó por años. Hoy cierro ese capítulo para empezar uno nuevo, donde me siento más fuerte, sin miedo y sin temores".

Finalmente, concluyó con una advertencia: “No seguiré haciendo lo que la gente diga, sino lo que creo que es lo mejor para mí y para mis hijos. Renací como el ave fénix. No habrá ceniza que me detenga. Hoy vuelvo a nacer y empiezo a escribir una nueva historia”.

