Guillermo Campos, conocido como 'el feo que canta lindo', falleció a los 92 años. | Fuente: Facebook

Guillermo Campos, cariñosamente conocido como 'el feo de la tele' o 'el feo que canta lindo', falleció a los 92 años tras sufrir, por años, de problemas renales y diabetes.

El actor cómico empezó su carrera artística con solo 16 años como cantante en la radio. Poco a poco, fue consolidando su nombre gracias a su talento con el humor.

Su gran salto a la fama se dio cuando lo llamaron para formar parte de "Risas y salsa", programa cómico que se transmitió desde 1980 a 1999 en la televisión peruana. Allí compartió escenario con otros comediantes como Adolfo Chuiman, Camucha Negrete, Guillermo Rossini, Esmeralda Checa y Analí Cabrera.

Se aprovechó su chapa de feo para arrancar risas al público, pero él nunca se vio así. "Nunca me consideré feo. Si lo hubiera hecho, me metería a un cuarto y no saldría. Lógico. Yo no hago caso a eso, yo soy bello", comentó Guillemo Campos años atrás en un reportaje de "Panorama".

"Como me gustan las mujeres" fue uno de los sketches en los que usualmente participaba en "Risas y salsa". Mañuco (Elmer Alfaro) era dueño de una bodega a donde llegaban vedettes; pero el personaje de 'El feo' los interrumpía cada vez que estaban a punto de irse.

Él recordó aquella como una época dorada pues "el más pequeño era estrella. Cada uno era protagonista de su propio papel".

En 2011, tras 12 años de ausencia, Panamericana relanzó el show como "Risas y Salsa: La nueva generación". Campos volvió a formar parte del elenco junto a Alfredo Benavides, Manolo Rojas, Enrique Espejo, entre otros.

Un año antes, ingresó a la serie "Chico de mi barrio", a cargo de Aldo Miyashiro, donde interpretó a don Honorio.

En los últimos años, Guillermo Campos vivió el abandono. Hace cuatro años, pidió entre lágrimas ayuda económica para mantenerse. Hasta los últimos días, continuó vendiendo sus discos de boleros para solventar sus medicamentos.

LA VERDAD DETRÁS DE SU VERDADERO NOMBRE

Guillermo Ezio Ubillús. Ese es el verdadero nombre del actor cómico que se hizo conocido en la pantalla chica nacional bajo el apellido de Campos. ¿Cuáles fueron las razones para que cambiara su nombre?

El origen sería su padre, quien no quería que su hijo se dedicara a la actuación por temor a que pasara penurias en su carrera. “Yo comencé a actuar a los 16 años y en esa época no había televisión. Entonces mi papá se molestó al escucharme cantar en la radio”, relató el recordado integrante de "Risas y salsa".

“Entonces le dije a mi compañero si podía prestarme su apellido. Así que desde los 16 he utilizado el apellido Campos hasta la actualidad”, reveló.