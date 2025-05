Ignacio Baladán usó llamativo traje hecho con huellas de su bebé en los Premios Heat 2025 [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ignacio Baladán usó traje hecho con huellas de su bebé en los Premios Heat 2025. | Fuente: Instagram (ignaciobaladan)

Ignacio Baladán y su esposa Natalia 'La Segura' desfilaron en la alfombra verde de los Heat Latin Music Awards 2025 celebrados en la ciudad de Medellín, en Colombia, el último jueves 29 de mayo.

La popular pareja fue captada en un video que fue subido a las redes sociales de los Premios Heat 2025. Natalia, quien fue nominada como Influencer del Año en los premios, lució un llamativo vestido morado reluciente y un peinado con ondas en los costados que relucían su maquillaje.

No obstante, quien llamó más la atención fue su esposo Ignacio Baladán. ¿Qué pasó? Resulta que el exchico reality fue al evento usando un llamativo traje oscuro junto con un diseño que tenía las huellas de los pies de su pequeño hijo Lucca.

El propio Baladán compartió varias fotos en su cuenta de Instagram donde se le ve con el traje que le encargó al diseñador peruano Yirko Sivirich para usarlo en los Premios Heat.

"Le pedí a Yirko Sivirich que me hiciera algo especial. Él también es papá y aquí estamos. Le mandé las huellas hace una semana y lo hizo, el traje me lo trajo Ernesto Pimentel", manifestó el exintegrante de Esto es guerra a Trome.

Cabe resaltar que Ignacio Baladán y Natalia 'La Segura' viven juntos en Colombia tras casarse por civil. En abril de este año, la pareja celebró la llegada de su primer hijo Lucca.

Natalia 'La Segura' se sincera sobre su neuropatía

Natalia Segura Mena, conocida como Natalia 'La Segura', reveló que sufre de intensos dolores en el cuerpo que, en ocasiones, le impiden interactuar con su hijo recién nacido, fruto de su relación con el uruguayo Ignacio Baladán.

En ese contexto, la también modelo de 32 años explicó que padece una neuropatía que afecta principalmente sus piernas, limitando su movilidad.

"El dolor que tengo es crónico. Lo tengo en la planta de los pies. No puedo explicarlo (…) no puedo ni caminar, se los juro", expresó entre lágrimas a través de un video publicado en sus redes sociales.

"Odio sentirme así. Les juro que hay momentos en los que quisiera arrancarme la mitad del cuerpo, porque ya no aguanto más. ¿Qué solución tengo? ¿A dónde más puedo acudir? ¿Qué hago con mi bebé? Hay cosas que me duelen… no puedo disfrutar bien la comida, no puedo ni pasear con mi hijo por la casa", lamentó.

Natalia 'La Segura' fue nominada como Influencer del Año en los Premios Heat 2025. | Fuente: Instagram (la_segura)

Ignacio Baladán y 'La Segura' se casaron por civil

En diciembre de 2024, Ignacio Baladán y Natalia Segura, mejor conocida como 'La Segura' en redes sociales, anunciaron que contrajeron matrimonio en una ceremonia civil, acompañados de familiares y amigos cercanos.

La pareja compartió la noticia a través de un video en Instagram, donde se les ve saliendo de su casa en Colombia mientras reciben la bendición de sus seres queridos. La influencer lució un vestido blanco que resaltó su avanzado estado de gestación, mientras que el exchico reality vistió un elegante terno oscuro.

"Ya somos esposos”, expresó Natalia, sorprendiendo a sus más de 10 millones de seguidores, quienes desconocían la fecha del enlace. Según la colombiana, el principal motivo de esta decisión fue la llegada de su hijo.

