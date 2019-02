Chiara Pinasco sorprendió a todos sus seguidores en Instagram al compartir una imagen donde aparece al lado de Kim Kardashian, la famosa integrante de una de las familias más mediáticas de Estados Unidos y esposa de Kanye. La foto fue tomada el último fin de semana en Los Ángeles.

La conductora de televisión viajó a Estados Unidos para llevar una clase maestra de maquillaje con Mario Dedivanovic y la reconocida empresaria Anastasia Soare, famosa por su maquillaje de cejas y counturing, una técnica muy usada por todas las mujeres Kardashian.

En dicho evento, la socialité Kim Kardashian participó como lienzo para que Soare pueda dar tips en una clase maestra de maquillaje a todas las que participaron de esta conferencia.

"¿Chiara, qué hiciste el fin de semana? Yo: tranqui... En la clase maestra con Mario Dedivanovic en Los Ángeles estuvo ¡EPIC! Ya había ido a una en Miami hace poco, pero poder ver a Anastasia Soare en acción fue "the cherry on top" (la cereza del pastel)... Y bueno que el lienzo en el que trabajen este par de genios sea Kim Kardashian no estuvo nada mal tampoco", escribió Chiara Pinasco.

Asimismo, la hermana de Bruno Pinasco compartió una foto al lado de las personalidades que dirigieron la clase maestra de maquillaje. La imagen ya lleva más de 8 mil interacciones por parte de los usuarios de Instagram.