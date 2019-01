Tula Rodríguez sorprendió a sus seguidores, de Instagram, al compartir el spot del programa "En boca de todos" para el 2019. En el video se muestra a los conductores que participarán en el mencionado espacio.

Lo más curioso de las imágenes es que aparece la presentadora Maju Mantilla que, el año pasado, anunció que dejaría la televisión (durante este año) para operarse y recuperarse de una operación a la rodilla.

"Yeeeeee... Este lunes (14 de enero) volvemos 1 p.m. en 'En boca de todos' 2019 por América Television. Felices de estar nuevamente juntos con Maju Mantilla, Carlos Banderas y Ricardo Rondón", escribió Tula Rodríguez en la leyenda del clip que compartió.



LA OPERACIÓN DE MAJU

Hace unas semanas, Maju Mantilla compartió, en Instagram, diversos videos e imágenes de su operación a la rodilla. Previamente, reveló que esto la alejaría de la televisión por todo el 2019.

"Ya me operaron la rodilla. Hace media hora llegué a la habitación. Gracias a Dios, todo salió bien. No puedo comer ni tomar nada hasta mañana. No siento dolor aún porque mis piernas están adormecidas, pero quiero decirles a todos gracias por sus lindos mensajes", dijo la ex Miss Mundo en un video.

Incluso, sus compañeros del programa "En boca de todos" le dedicaron emotivos mensajes por su supuesta salida de la televisión.

Como se recuerda, Maju Mantilla fue elegida la mujer más bella en el concurso Miss Mundo 2004. Ese mismo año, antes de representar al Perú en el certamen de belleza, fue modelo en el programa de televisión "Habacilar" conducido por Raúl Romero.

La modelo trujillana debutó como actriz en 2011 en la telenovela "Ana Cristina" y en 2012 se integró al programa "Dos sapos, una reina" como presentadora de televisión.