Irma Maury y Édgar Vivar sellan su gran amistad con un tierno beso al finalizar su función en el circo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el reciente show de El Mago de Oz en el circo de la Chola Chabuca, Édgar Vivar e Irma Maury se robaron el protagonismo después de darse un beso en plena función.



El actor mexicano le da vida al mago, papel que ha había desempeñado en teatro musical, por lo que todo su talento en el canto y baile en Perú, mientras que Maury le da vida a la Bruja del Oeste. Ante la sorpresa del público, no dudaron en darse esa muestra de cariño generando gritos y aplausos entre los asistentes.

"Son cosas de pasan, son cosas de circo. Un público maravilloso que nos da muchos aplausos", explicó la recordada protagonista de Al fondo hay sitio. Por otro lado, la Chola Chabuca expresó su gratitud por Irma Maury y Édgar Vivar quienes se sumaron a la magia del circo y regalan momentos memorables al público:

"Siempre agradecida con el público por apoyarme. Hoy extiendo esa gratitud a mis compañeros del arte, que como siempre engalanan con su presencia la alfombra roja del circo de la Chola Chabuca. Ya saben que amo el circo y toda su magia", dijo.

Édgar Vivar se retira de los escenarios con show en el circo de la Chola Chabuca

Édgar Vivar forma parte del circo de la Chola Chabuca y confesó que esta será la última vez que visitará nuestro país ya que, con 75 años, siente que ya ha cumplido su ciclo en la actuación.

“Siempre he querido mucho al Perú, esta es mi visita número 20 y es la última vez. Este será el último año que hago gira, y despedirme en Perú es honrar la vida. Hace 15 años hice la despedida de ‘Ñoño’ en Perú y ahora cierro un ciclo bonito en Lima, y qué mejor que en el circo”, señaló el artista mexicano que formará parte del show circense Mago de Oz.

Por otro lado, Édgar Vivar comentó que su decisión de retirarse de los escenarios también fue por el accidente que tuvo en abril donde tuvieron que ponerle siete puntos en la cabeza. “Tuve un accidente en el último programa de Vecinos que grabé en México, donde perdí el equilibrio y me hice una herida en la nuca. Esto me hizo recapacitar sobre las facultades que se pierden con el tiempo. No quiero ponerme en riesgo nuevamente”, dijo a Trome.

Irma Maury abre posibilidad de regresar a Al fondo hay sitio

En una reciente entrevista para el Reventonazo de la Chola, Irma Maury explicó que su salida de la serie se debió a su deseo de pasar más tiempo con su familia.

"Pensé un poco más en mí, en que ya me estaba alejando mucho de todo, de mi familia, y disfruté mucho de mi familia, mi casa y todo lo que quería hacer porque a veces el trabajo te agobia y no puedes estar en muchos sitios. Quería descansar, los perros ya me iban a morder porque ya no me reconocían, estaba todo el día trabajando. Entonces dije 'voy a hacer un alto'", confesó la actriz.

El momento más revelador llegó cuando Ernesto Pimentel le preguntó si consideraría regresar a Al fondo hay sitio con otro personaje.

Podcast recomendado Hay 99 circos activos a nivel nacional y cerca de 2 mil trabajadores asociados al funcionamiento de estos espacios y además hay cerca de 50 familias muy reconocidas a la actividad circense, así lo señaló Pablo Molina, director de la dirección de Patrimonio Inmaterial del Ministerio de Cultura. Reveló que el Perú es el segundo país en declarar al circo tradicional como "Patrimonio cultural de la nación" y agregó que el circo como una actividad artística y de sustento económico para muchas familias tiene mucha generación de trabajo. "Hablamos de múltiples familias, de tradición que desde hace más de 100 años vienen realizando estas prácticas trasmitiéndolas en el espacio de la carpa lo cual define al circo en el Perú como una práctica de patrimonio cultural inmaterial", precisó Molina. Leer más Conexión | programa El circo tradicional peruano es declarado patrimonio cultural de la nación