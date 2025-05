Vuelve 'Yo Soy': imitadores anuncian el regreso del exitoso programa concurso a la televisión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yo Soy, el exitoso programa concurso de imitación y canto, anunció su regreso a la televisión peruana luego de tres años de su última temporada que concluyó en julio de 2022.

El anuncio del regreso de Yo Soy se hizo el último domingo 25 de mayo en la final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima y Regatas Lima.

Los imitadores peruanos Nicole La Rosa (Amy Winehouse), Ronald Hidalgo (Juan Gabriel), Carlos Burga (José José) y Joseph Sanz (Celia Cruz) aparecieron en el Polideportivo de Villa El Salvador con un cartel con el hashtag: "#VuelveYoSoy".

Es así como los cuatro artistas, ganadores del programa Yo Soy en sus respectivas temporadas, confirmaron el retorno del popular formato para este 2025.

"¡Prepárate para lo que viene! Así se vivió la activación de lo que será la renovada temporada de Yo Soy. ¿Estás listo para esta nueva etapa?", escribió la productora en un post en Instagram con las fotos del anuncio en el evento deportivo.

Cabe mencionar que si bien no hay una fecha oficial del estreno de la nueva temporada de Yo Soy, Latina Televisión ya viene realizando los castings en todas las regiones del país para buscar nuevas voces y talentos.

Toño Muñoz fue el último ganador de Yo Soy con su imitación de Rauw Alejandro. | Fuente: Instagram ( yosoyperupaginaoficial)

¿Quién fue el último campeón en el programa Yo Soy?

Yo soy emitió su última temporada entre el 25 de abril al 2 de julio de 2022. El último programa se llamó Yo Soy, 10 años y tuvo como ganador a Jorge 'Toño' Muñoz, quien imitó al cantante puertorriqueño Rauw Alejandro.

¿Cuántas temporadas tuvo Yo Soy?

Yo soy tuvo en total 33 temporadas en poco más de 10 años de programa. El primer programa contó con 24 participantes con un total de 45 capítulos entre el 9 de abril hasta el 8 de junio de 2012.

El primer ganador de Yo Soy fue el músico arequipeño Ramiro Saavedra quien imitó al fallecido Kurt Cobain, legendario cantante y líder de Nirvana.

¿Quiénes conformaron el jurado de Yo Soy?

Las primeras temporadas de Yo Soy tuvo como jurados a Fernando Armas, Maricarmen Marín y Ricardo Morán. Posteriormente, estuvieron: Katia Palma, Carloncho, Magdyel Ugaz, Johanna San Miguel, Tony Succar, Mauri Stern, Ángel López, Jorge Henderson y Janick Maceta.

¿Quiénes fueron los presentadores de Yo Soy?

Adolfo Aguilar fue el presentador principal en la mayoría de las temporadas de Yo Soy junto con la co-presentación de Karen Schwarz. Luego se sumaron: Cristian Rivero, Jesús Alzamora, Jazmín Pinedo, Mathías Brivio y Nicolás Galindo.

Karen Schwarz y Adolfo Aguilar fueron los conductores de Yo Soy en las diez primeras temporadas. | Fuente: Instagram ( yosoyperupaginaoficial)

¿Qué dijo Ricardo Morán sobre el fin de Yo Soy?

Ricardo Morán, productor general de Rayo en la botella, habló sobre el fin de Yo Soy, el reality de imitación musical que dejó de emitirse en julio de 2022. En entrevista con el programa En Escena, de RPP, Moran señaló que la exitosa franquicia necesitaba un merecido descanso.

"Este año nos hemos despedido de Yo Soy con la gran final, la temporada de aniversario y la temporada 10 años. Ahora, Yo Soy está descansando, así como a veces uno tiene que tomarse un 'break', el programa se ha tomado un descanso", detalló.

Sobre el posible regreso del reality a la pantalla chica, Morán sostuvo que la fecha es incierta, pues en ese entonces no existían conversaciones al respecto entre el equipo de producción y los dueños de Latina.

"¿Cuándo va a acabar ese 'break'? No lo sé yo, no lo sabe 'Rayo en la Botella', la productora que tengo con Anita Roca Rey, pero más importante, no lo ha decidido el canal quienes son los que toman estas decisiones. Lo único en lo que nos hemos puesto de acuerdo, por primera vez en 10 años, es que Yo Soy se merece su descanso", precisó.

