"No quise hacerla sentir mal": Israel Dreyfus responde a críticas por la polémica con Laura Spoya

El divorcio de Laura Spoya con el empresario mexicano Brian Rullan sigue dando de qué hablar. Esta vez, el tema volvió a resurgir cuando se especuló que la conductora tendría algo que ver con su productor, cosa que después ambos negaron.

Como se recuerda, todo empezó con el comentario de Israel Dreyfus quien, un día antes de que Laura comunicara su separación, dijo "tú estás al borde del divorcio". Por ello, las cámaras de los programas de espectáculos lo buscaron para dar su descargo.

Lejos de eludir el tema, el exchico reality dijo que la salida nocturna a la que se refería no era algo comprometendor, pero sí generó interpretaciones erróneas. De acuerdo con el modelo, Laura Spoya estaba junto a una amiga y Abneer Robles, su productor. Para evitar malos entendidos, fue Robles quien le pidió que no contara que estaban los tres juntos.

"Ella estaba con su amiga, eso es lo que vi. Pero él me dijo: 'No digas nada’, así que lo dejé ahí. La vi con una amiga, nada más. Lo demás lo dedujeron otros", dijo a Amor y Fuego. "Ahí hubo un trabalenguas. A la hora que digo: ‘Yo los vi’, es porque había un grupo que también conocía y Abneer me dice así (que no diga eso), se me salió el nombre de Abneer y la barajé, no inventé nada".

Israel Dreyfus y su frase "Estás al borde del divorcio"

La frase "Estás al borde del divorcio" se volvió viral. De acuerdo con Israel Dreyfus, lo dijo "sin mala intención". "Se lo dije como quien quiere saber si hay algo más. Me pareció raro todo y solo lo pregunté", acotó.

Si bien muchos lo acusaron de exponer la crisis matrimonial que vivía Spoya, el modelo se sinceró y explicó que no quiso generar polémica. "No fue con el afán de hacer sentir mal a nadie", aseguró, mencionando que la gente distorsiona lo dicho por una persona.

Laura Spoya no hablará de su divorcio

Laura Spoya expresó su molestia ante los juicios emitidos en redes sociales y aclaró que, por el bienestar de sus seres queridos, no responderá más preguntas de su separación:

"Siempre he velado por la estabilidad de mi familia, al igual que la mía. Soy una persona altamente ambiciosa, siempre lo he sido y nunca he necesitado de nadie para poder salir adelante. Me molesta que la gente utilice calificativos tan fuertes conmigo como cuando el día de ayer estuve viendo, siento que el límite de respeto se perdió hace bastante. Pueden decir lo que quieran, pero sé quién soy", expresó.

Finalmente, dijo que había considerado guardar silencio, pero que la situación la sobrepasó. "Pensé venir y no decir nada, pero no puedo, esto me sobrepasó. Honestamente iba a venir y renunciar porque siento que me estoy autodestruyendo, pero no soy la última ni la primera mujer cuya relación de pareja no funciona", concluyó en su podcast.