Laura Spoya descarta reconciliarse con Brian Rullan tras confirmar separación: "Estoy bien"

Laura Spoya asegura que no buscará reconciliarse con Brian Rullan. Esto, después de que la ex Miss Perú anunciara su separación del empresario mexicano tras más de ocho años de matrimonio y luego de su alejamiento de Good Time, podcast que conduce junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe’, con el fin de sobrepasar el doloroso momento.

Ahora, la también presentadora de televisión negó que vaya a regresar con el padre de sus dos hijos. Fue ante las cámaras de Amor y fuego que Spoya rechazó retomar su relación ante la consulta del reportero de si “hubiese posibilidad de que regresen”. “No”, fue la tajante respuesta.

Seguidamente, el hombre de prensa le consultó: “¿Das por cerrado este capítulo?”. “Así es”, fue el comentario que dio Laura Spoya, quien no quiso responder si ya iniciará con los trámites del divorcio de Brian Rullan. “No les importa a ustedes”, expresó.

En otro momento, la también exparticipante del Miss Universo dijo que “no tiene nada que decir” ante las publicaciones que hizo Brian Rullan insinuando que la ruptura se debería a una supuesta infidelidad de ella. “Yo no tengo nada que decir”, señaló.

Por otro lado, Laura Spoya se animó a contestar cómo se encuentra anímicamente en estos momentos de su vida. “Estoy bien. Perfectamente”, acotó. Por último, ante la insistencia del reportero, Spoya mencionó: “No voy a responder, ya respondí todo lo que tenía que decir. Ya está dicho y las cosas se van a solucionar por interno”.

Laura Spoya y Brian Rullan se casaron por civil y religioso en febrero 2017. | Fuente: Instagram

Laura Spoya confirmó su separación del mexicano Brian Rullan

Laura Spoya anunció sorpresivamente su separación del empresario mexicano Brian Rullan. La noticia surge tras los rumores de una crisis matrimonial, incluyendo las declaraciones de Israel Dreyfus, quien dijo haberla visto de fiesta con otro hombre.

"Voy a tratar de no quebrarme al momento de hablar porque no es fácil para mí. Voy a decir lo que siento, no tengo nada realmente preparado", expresó, mientras intentaba contener el llanto y colocarse unos lentes oscuros.

Aunque suele considerarse una persona de carácter fuerte, la también exparticipante de El gran chef famosos admitió que llegó al programa muy afectada.

"Llegué hecha un mar de lágrimas, ustedes saben que soy una persona súper dura, un hueso bastante duro de roer, no lloro con facilidad, pero hay situaciones que me han sobrepasado por mucho", afirmó.

Laura Spoya confirmó su separación de Brian Rullan tras publicaciones del mexicano en redes. | Fuente: Instagram (elgrancheffamosos.tv)

¿Por qué Laura Spoya decidió mantener en privado su separación de Brian Rullan?

Laura Spoya había intentado mantener en reserva los detalles del fin de su relación, pero explicó que las cosas llegaron a salirse de control cuando notó que su familia había sido involucrada.

"Es un tema que he tratado de mantener en estricto privado, que es el tema de mi relación, que he tratado de pedirle a la gente que por favor no se involucre y que yo sé lo que estoy haciendo, porque soy únicamente la que sabe lo que está pasando", señaló.

Según explicó, su incomodidad también radica en los rumores que transformaron un tema personal en un espectáculo mediático.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, no es fácil cuando una relación se termina, nunca es fácil cuando uno está en un proceso de separación, no lo es, y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia", manifestó.

"No he querido hacer de esto un circo, es lo último que hubiera querido hacer y siento que se está convirtiendo en un maldito circo, es por eso que me molesta tanto. Sé la mujer que soy y sé lo fuerte que soy", añadió.

