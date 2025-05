Onelia Molina descarta reconciliarse con Mario Irivarren: "Estoy bien sola y tranquila"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Onelia Molina descartó que vaya a retomar su relación con Mario Irivarren. Además, mencionó que, por el momento, "no quiere saber nada de hombres" y que se encuentra muy bien sola y tranquila enfocándose en sus proyectos profesionales.

Fue en una entrevista a Trome que la participante de Esto es guerra afirmó que está "en un proceso" de estar con ella misma tras la ruptura con Irivarren debido a la polémica en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao el último 26 de abril.

"Estoy en una etapa en la que no quiero saber de hombres. No quiero saber de relaciones. Es un proceso como todos. Recién terminé una relación. No quiero estar ahora con nadie", manifestó la modelo e influencer.

Al ser consultada sobre si volvería a salir con alguien otra vez, Onelia Molina señaló: "Imagino que con el tiempo llegará el indicado. No le cierro las puertas al amor jamás, pero actualmente estoy bien sola y tranquila".

Cabe mencionar que Onelia Molina se unirá al podcast Doble Sentido junto con la actriz Roxana Molina. Del mismo modo, mencionó no sentirse afectada por lo que se diga en redes sociales sobre ella y su reciente pasado con Irivarren.

"Creo que todos pueden opinar y comentar, pero lo que yo hago, o vaya a hacer en mi vida, es algo privado, pero igual no va a pasar (que regrese con Mario Irivarren)", acotó.

Onelia Molina terminó su relación con Mario Irivarren

Onelia Molina puso fin a su relación con Mario Irivarren. Por medio de su cuenta de Instagram, la integrante de Esto es guerra dio a conocer su ruptura con Irivarren tras la polémica durante la fiesta de Alejandra Baigorria y Said Palao donde este le dijo a Baigorria que llamaría a su expareja Vania Bludau quien estaba detrás de él en el evento.

“Hago de conocimiento público que he decidido poner fin a mi relación con Mario Irivarren. No ha sido una decisión fácil, considerando el tiempo compartido y el cariño construido, pero sí ha sido una decisión necesaria para mi paz y tranquilidad”, escribió la modelo en un comunicado.

En ese sentido, Onelia recalcó que a pesar del cariño que ambos se tienen, optó por seguir con su vida “por caminos separados”. “Ha llegado el momento de seguir caminos separados. Me quedo con el amor, el respeto y el afecto que existieron durante estos dos años de relación”, señaló.

Finalmente, agradeció a Mario Irivarren por comprender su decisión de concluir con su romance luego de la exposición pública a la que fue sometida en los últimos días. “Agradezco su comprensión y el respeto hacia mi espacio personal”, concluyó.

Mario Irivarren explicó por qué quiso llamar a Vania Bludau

Mario Irivarren confirmó que quiso llamar a Vania Bludau luego de haberla visto en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, evento donde asistió con su entonces pareja Onelina Molina.

Al respecto, el también presentador de televisión recalcó que su intensión con Bludau era solo era para poder "cerrar ciclos" luego de la tormentosa relación que tuvieron entre el 2020 y 2022.

"[Quise llamar a Vania Bludau] porque siempre he pensado que sería bueno que, en algún momento, se dé esa conversación con Vania como para cerrar el ciclo de lo que pasó de los problemas del pasado, es de conocimiento público, que terminamos en malos términos y todos lo saben", explicó en una emisión de su podcast Good Time.

Asimismo, el exintegrante de Combate recalcó que, para él, es importante poder conversar con su expareja para poder seguir con su vida. "Siento que cuando el tiempo pasa y las heridas sanan, es bueno tener esa conversación para tener un cierre, las heridas del pasado, los rencores y que todos aquellos sucesos quedaron atrás", comentó.

