"Quiero algo bonito": Ivana Yturbe reveló que su boda religiosa será en Cusco y durará tres días

Ivana Yturbe confirmó que se casará por religioso con el futbolista Beto da Silva, con quien contrajo matrimonio civil durante la pandemia. Según detalló, la ceremonia y celebración se llevarán a cabo en Maras, Cusco.

De acuerdo con Magaly TV La Firme, la modelo reveló que la celebración durará tres días, y que, entre las actividades previstas, habrá una dedicada al pago a la tierra.

"La fecha es en junio (del 2026). El próximo año no hay Mundial, para que los amigos de Beto, a los que queremos mucho y con los que hemos compartido, puedan estar presentes”, comentó.

Los detalles de la boda de Ivana Yturbe

Yturbe adelantó que el día de la boda lucirá dos vestidos diseñados por Marilia Alfaro, y que planea ingresar a la iglesia acompañada de su madre y su abuela. "Entraré con una cola enorme. Marilia Alfaro me va a hacer los vestidos. Dos para el día de la boda", señaló en declaraciones recogidas por Trome.

Sobre la música, indicó que aún no ha definido si contará con algún artista invitado; sin embargo, aseguró que no faltará el tema Perfecta, de Miranda, uno de sus temas favoritos.

"Me casé en pandemia y no pude celebrar con las personas que amamos, por eso vayan preparadísimos para celebrar estos tres días. Tenemos que celebrar muy bien nuestro amor. No he pensado en un artista en particular, pero quiero escoger las locaciones, los vestidos, los ternos de Beto porque serán tres días", mencionó.

En cuanto a los invitados, la pareja planea reunir a unas 200 personas.

Ante la consulta sobre la posibilidad de recurrir a canjes, Ivana Yturbe reveló que ya ha recibido propuestas: "Vamos a ver... Ya me han contactado. Pero quiero algo bonito, íntimo", precisó.